婚變風波仍燒！ 粿粿.范姜彥豐平安夜交鋒 氣氛緊繃

台北市 / 綜合報導

日前鬧出婚變風暴的藝人粿粿，他和丈夫范姜彥豐 兩人一度傳出離婚條件已談妥。

不過有媒體報導，昨(24)日平安夜，粿粿與范姜低調現身士林地院家事法庭調解，據了解，雙方皆由律師陪同出庭，調解過程約1個小時。期間，調解室內不時傳出較大的談話聲，氣氛一度顯得緊繃。調解結束後，兩人都未多作回應就直接離開現 場，整起事件似乎還沒劃下句點 。

原始連結







更多華視新聞報導

控粿粿出軌後首現身！范姜彥豐：婚變期間暴瘦11公斤

范姜彥豐怒控粿粿「婚內出軌王子」 親曝真相「我成了戴著綠帽的小丑」

遭爆「介入粿粿、范姜彥豐婚姻」！ 王子道歉：超過朋友的界線

