婚變風波延燒！粿粿疑遭解約「經紀動向曝光」 王子暫被冷凍仍有望復出

粿粿與王子邱勝翊婚外情傳聞延燒，雙雙遭所屬經紀公司暫停或終止工作安排。（圖／翻攝自臉書＠meigo8383）

藝人范姜彥豐與妻子粿粿（本名江瑋琳）婚變事件延燒多日，話題仍未平息。日前范姜拍片指控粿粿在婚內與藝人王子（邱勝翊）發生不倫關係，隨後粿粿也公開一段長達17分鐘的影片進行回應。雙方隔空交火，引發各界關注。近日網路盛傳粿粿已遭所屬經紀公司好看娛樂除名與解約，對此，好看娛樂副總王貞妮也僅回應「我再問看看，她的事我不清楚」，未正面回應相關爭議。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，事發初期，范姜彥豐拍片揭露粿粿婚內出軌，之後粿粿也上傳一段17分鐘影片回應，除坦承與王子「逾矩」，也控訴范姜收入不穩、未盡家庭責任，雙方說法各執一詞，社群與輿論熱議不斷。

在事件延燒後，粿粿形象受創，傳出遭所屬經紀公司好看娛樂除名與解約。外界致電求證時，公司高層並未接聽，對外也未發表任何說明。根據報導指出，連日來即使有媒體詢問與范姜要求「1200萬元封口費」相關傳聞，好看娛樂副總王貞妮也僅回應「我再問看看，她的事我不清楚」，未正面回應相關爭議。

據了解，經紀公司在事件爆發當下，曾表示粿粿近期專注處理與律師協商離婚事宜，工作量因此減少，後續將由律師處理；但在影片公開後，公司即未再對外發聲。隨著今日傳出粿粿遭到開除，媒體再次致電公司求證，截稿前仍無進一步回應。

相較之下，王子所屬的喜鵲娛樂則曾公開說明，目前已針對事件發出兩則正式聲明，並考量網路訊息混亂、避免資源浪費，因此決定暫停藝人所有活動，並由律師處理後續。王子經紀人晶晶強調，王子正靜待檢討與反省，公司未完全切割，未來仍有可能安排復出。不倫爭議持續延燒，雙方藝人形象受挫，後續是否仍有演藝規劃與商業合作，仍有待各經紀公司與當事人進一步說明。

