婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎
第二夫人烏莎·范斯(Usha Vance)19日與第一夫人梅蘭妮亞·川普一同訪問北卡州列朱恩營軍事基地(Camp Lejeune)，被拍到她手上沒戴婚戒。網路議論紛紛，21日甚至開始流傳她與丈夫范斯分居的謠言。對此，烏莎的發言人向「今日美國報」(USA TODAY)聲明表示，烏莎「是三個孩子的母親，她經常洗碗、為孩子們洗澡，有時候忘記戴戒指。」
X平台眾說紛紜的評論中，民主黨策士帕克霍緬科(Adam Parkhomenko)說：「有意思。烏莎·范斯昨天在列朱恩營沒戴婚戒。」民主黨官方帳號則問：「JD(副總統范斯)睡沙發了嗎？」
「今日美國報」報導，現年39歲的烏莎盡管是公眾人物，但低調內斂的她，更注重為人母而非政治人物的角色；她多次被人拍到的照片，有時戴婚戒、有時沒戴。烏莎被視為美國現代女性挑戰政治婚姻固有模式和束縛的一員。
自范斯就職副總統以來，烏莎只在前「觀點」(The View)節目主持人梅根·馬侃(Meghan McCain)的播客中接受一小時訪問外，再也沒有參加過任何媒體活動。
烏莎生於聖地牙哥，她的父母是信奉印度教(Hindu)的印度移民，都從事教育工作。她和范斯育有三個孩子：8歲的伊凡(Ewan)、5歲的維韋克(Vivek)和3歲的米拉貝爾(Mirabel)。
烏莎與范斯在耶魯法學院相識，范斯2016年出版的回憶錄曾描述烏莎：「她似乎是個基因突變體，集人類應有的所有美好品質於一身：聰明、勤奮、高挑、美麗。」范斯還稱烏莎是他的「精神導師」。
范斯10月底曾公開談到希望妻子改信天主教，被媒體寫成新聞。他在密西西比大學舉行的「美國轉捩點」(Turning Point USA)活動中表示，「我是否希望她也能像我一樣，被教會感動？是的，我真心希望如此，因為我信仰基督教福音，希望妻子最終也能有相同感受。」
但范斯說：「如果她沒有，上帝說：『人皆有自由意志』，所以這對我來說不是問題，而是需要與朋友、家人、你所愛的人，共同面對的事。」
更多世界日報報導
「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕
TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元
18歲富家女離奇亡 警稱吸毒過量 父花百萬揭性侵等隱情
其他人也在看
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。未料，當服務人員依規定請她出示照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給...CTWANT ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 22 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 23 小時前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB》奪冠返韓遭討債！金慧成公開致歉：很後悔當下行為
洛杉磯道奇韓籍野手金慧成本季助隊奪下世界大賽冠軍，本月初光榮返國時，卻在仁川機場遭一名男子突然闖入高喊「還錢」，事件引發媒體關注。金慧成今（22）日透過社群媒體向外界說明事件經過，並對當時的行為公開致歉。中時新聞網 ・ 18 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
林映唯婚禮「根本金馬獎典禮」 賈靜雯當證婚人曝緊密緣分
林映唯21日與交往三年多的男友Richard舉辦婚禮，這場婚禮籌備近一年，大小事全由親自規畫，現場更是星光熠熠，並由賈靜雯擔任證婚人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
NBA》湖人帥哥主帥Redick談前隊友Paul拋退休震撼彈：我討厭過他
洛杉磯快艇一代「神控」Chris Paul，在台灣時間今天(23日)凌晨拋出將於今年賽季結束後褪下戰緯來體育台 ・ 4 小時前
台大學霸男星成「校霸」！特別研究變態、自戀人格 全靠女友才考上好學校
石知田在《如果我不曾見過太陽》中因飾演反派而被網友「恨到不行」，日前與柯佳嬿、曾敬驊、李沐等人出席「聖誕約定同樂會」，上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。鏡報 ・ 23 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。太報 ・ 8 小時前
金馬獎／曾敬驊擊敗資深前輩抱回男配 台上潰堤...後台提到爸媽又淚崩
2025年金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，眾所矚目的「最佳男配角」獎項，由電影《我家的事》中的年輕演員曾敬驊擊敗眾多資深前輩，成功抱回獎座！潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前