婚變13天遭直擊！范姜彥豐身形暴瘦「近況曝光」 深夜孤單外食惹粉絲心疼

前中信啦啦隊成員粿粿，被丈夫范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），且手握關鍵鐵證。（翻攝自粿粿IG）

前中信啦啦隊成員粿粿，上月29日被丈夫范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），且手握關鍵鐵證，如今甚至傳出有2人「裸體相擁」的大尺度照片等傳言，雖范姜彥豐未再出面做出回應，但風波仍持續延燒且備受關注，而范姜彥豐8日深夜11點半被目擊消瘦獨自用餐，讓粉絲看了相當不捨。

根據《CTWANT》報導指出，范姜彥豐８日深夜隻身在台北市信義區某餐廳用餐，被粉絲目擊一個人坐在位子上，靜靜地吃飯，不在意旁人的打量眼光，並在快速用餐完畢後，隨即付錢離開。

范姜彥豐苦熬婚變 暴瘦惹粉絲心疼

報導指出，范姜彥豐離開時，目擊粉絲上前詢問合照，雖當時快凌晨12點，但范姜彥豐仍親民的與粉絲比YA拍照，粉絲也開心對他說「你本人真的很帥。」讓范姜當場露出難得笑容。粉絲也坦言，認為此時講什麼話可能都不恰當，但仍希望給范姜彥豐一些鼓勵與力量。

事實上，資深媒體人巫嘉芬近日在節目《57爆新聞》公開網路上流傳的疑似王子與粿粿「裸體相擁照」親密照，分析表示「網友當柯南比對後，背景就是她家中的衛浴設備。」目前則尚未被證實，且徵信社執行長謝智博日前就曾在Threads上發聲，表示「沒有發現任何裸照或影片」，同時呼籲輿論不要過度渲染事件，盼外界停止對三位當事人的傷害。

