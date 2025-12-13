婦上腹痛竟「嚴重心肌梗塞」急放支架搶命！醫揭女性「4大非典型症狀」

記者簡浩正／台北報導

一名64歲女性，本身無特殊疾病史，近期覺得上腹部疼痛，先於消化內科接受檢查但未發現肝膽腸胃異常，轉介心臟科進一步評估顯示有心肌缺血情形，隨後安排心導管檢查，發現左冠狀動脈存在嚴重阻塞。經施行血管支架置放術後，患者病情穩定並已順利出院。出院後建議規則服藥，並持續回門診追蹤治療。醫師表示，女性心肌梗塞症狀更「隱晦」也更危險，常出現上腹痛或消化不良感等所謂的「非典型症狀」而錯失治療黃金時間。

國泰醫院心血管中心主治醫師簡韶甫表示，談到「心臟病」時，許多人腦中浮現的畫面通常是男性：中年男子突發胸痛、大量冒汗、倒地不起。但事實上，心臟病早已不是男性專屬的疾病。根據世界衛生組織統計，心血管疾病是全球女性的頭號殺手，致死率甚至高於乳癌與子宮頸癌。然而，因為女性的心臟病表現常與男性不同，導致許多女性延誤就醫，錯失治療黃金時間。

他說，典型的心肌梗塞症狀多為突然的胸口壓迫感、像大石頭壓著胸口一樣、劇烈胸痛可能伴隨冒冷汗、呼吸困難。然而，臨床研究發現，女性常出現所謂的「非典型症狀」，導致她們常誤以為只是小毛病。包括：

上腹痛或消化不良感：以為是胃食道逆流、胃痛。

肩頸痠痛、下頷痛：特別是左側肩膀或頸部。

極度疲倦、呼吸不順：常被誤認為只是太累或焦慮。

噁心、頭暈：以為是腸胃炎或貧血。

這些症狀缺乏「典型胸痛」的警示性，許多女性因此沒有立即就醫，往往拖到病情嚴重才送醫。研究顯示，女性心肌梗塞的延誤就醫比例，遠高於男性，這也是為什麼女性心肌梗塞的死亡率較高的原因之一。

為什麼女性心臟病的症狀不一樣？簡韶甫解釋原因有三，首先，血管病變型態不同：男性常見的是冠狀動脈主幹的大血管阻塞；女性則更常出現「微血管功能異常」或「血管痙攣」，導致症狀表現不典型。荷爾蒙的影響：雌激素（女性荷爾蒙）在年輕時具有保護血管的作用，可以維持血管彈性、促進血脂代謝。但隨著年齡增加、停經後雌激素下降，女性血管的保護力迅速減弱，症狀表現也更複雜。疼痛感受差異：女性對疼痛的感受與表達方式與男性不同，加上社會角色期待，女性常忽略身體警訊，認為「忍一忍就好」。

另，值得注意的是，根據美國心臟協會統計，停經後女性罹患心臟病的風險，比停經前增加兩到三倍。因此，50歲以後的女性，心臟病風險曲線會急速上升，甚至追趕上男性。

女性心臟病如何防護？簡韶甫建議定期健康檢查；注意非典型症狀：不要輕忽「奇怪的胃痛、肩膀痠痛或突然喘」這些小毛病；養成少油、少鹽，多蔬果等健康生活習慣；每週至少150分鐘中等強度有氧運動；規律睡眠，避免長期過勞與焦慮；以及遵循醫囑用藥。提醒當出現不明原因的疲倦、胃部不適或呼吸困難時，請不要輕忽，這可能是心臟在向你求救。

