婦人乳頭濕疹持續兩週未癒！ 乳頭外觀異常切片證實為第二期乳癌





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】一名中年女性家庭主婦，數月前發現右側乳頭持續搔癢、泛紅。起初懷疑為內衣材質過敏或洗衣精殘留刺激，自行購買藥膏塗抹，但症狀未改善，乳頭表皮甚至出現脫屑及淡黃色分泌物。初次就醫時診斷為接觸性皮膚炎，症狀卻反覆發作，甚至發現乳頭外觀與以往不同 。轉介至乳房專科後，經臨床理學檢查與乳房影像學評估。後續切片證實為第二期乳癌。



乳房柏哲氏病 和乳頭濕疹相似 相似



國泰醫院一般外科陳宣安醫師解釋，乳房柏哲氏病是一種源自乳管上皮的特殊乳癌亞型，好發於乳頭及乳暈皮膚，約占所有乳癌的1%至4%。此病變常因表現類似慢性濕疹或皮膚炎而延誤診斷。

廣告 廣告



宣安醫師補充，其病症的典型症狀包括：單側乳頭或乳暈持續性紅斑、脫屑、糜爛或結痂；乳頭滲出透明或帶血絲分泌物；病灶邊界不明顯，以慢性皮膚病變型態反覆出現；與一般乳癌不同，柏哲氏病多從乳頭表皮向下侵犯乳管系統，不一定可觸及深部腫塊。研究顯示，約80～90%患者在乳頭表皮出現病灶時，乳房深層已合併導管內癌或浸潤性癌細胞，因此僅靠外用藥膏治療無法根除。



保乳治療存活率 與全乳切除相當



針對乳房柏哲氏病的治療，應依據病灶範圍與合併癌症的深度決定。陳宣安醫師指出，早期病變可採行乳房部分切除合併放射線治療（breast-conserving surgery with adjuvant radiotherapy），在確保切緣乾淨的前提下，長期存活率與全乳切除相當。若乳管系統已有廣泛病灶，或影像顯示多灶性浸潤性癌，則須考慮全乳切除手術（total mastectomy）。



隨著影像導引定位與病理分析技術進步，多數早期病例可採取乳房保留手術，不僅維持腫瘤控制率，也顯著改善術後外觀與心理適應。



兩週未癒的乳頭濕疹 應提高警覺



陳宣安醫師提醒，一般過敏性或刺激性濕疹，在適當治療的下一至兩週內應明顯改善。若症狀持續超過兩週、反覆發作或僅發生於單側乳頭／乳暈，應儘早就醫，由乳房外科醫師進行臨床檢查與必要影像評估。



此外，國民健康署提供40歲至74歲女性每兩年一次免費乳房攝影篩檢。 同時，應養成每月一次乳房自我檢查習慣並觀察：乳房是否對稱、皮膚是否出現凹陷、或橘皮樣變化、乳頭是否有凹陷、變形或異常分泌物。根據癌症登記資料，第一期乳癌五年整體存活率可超過95％。若延誤至晚期才診斷，不僅治療複雜度與副作用增加，復發與轉移風險也顯著上升。早期發現、及時治療，是確保良好預後的關鍵。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸近視是一種疾病！醫籲兒童近視及早控制 避免高度近視

▸啟動棕色脂肪代謝力 燃燒熱量、控制體重改善血糖血脂