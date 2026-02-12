婦人倒回收墜落路邊深溝 宜蘭市清潔隊員「聞聲辨位」即刻救援

婦人蔡慧華志工倒回收墜落路邊深溝，宜蘭市清潔隊員即刻救援，宜蘭市長陳美玲表彰這四位清潔隊員的機警與見義勇為，並接受獻花。橘色超人、義行可風讚！（記者董秀雲攝）

▲婦人蔡慧華志工倒回收墜落路邊深溝，宜蘭市清潔隊員即刻救援，宜蘭市長陳美玲表彰這四位清潔隊員的機警與見義勇為，並接受獻花。橘色超人、義行可風讚！（記者董秀雲攝）

宜蘭市河濱南路日前發生一起驚險的墜溝救援事件。一名婦人蔡慧華是宜蘭市延平社區發展協會的志工在等待回收車投遞玻璃回收物時，不慎踩到草皮土坑重心不穩掉入深達約一樓高的排水溝。宜蘭市清潔隊員展現極高度的警覺性與使命感，在昏暗夜色中聯手附近店家展開營救。宜蘭市長陳美玲於今（十二） 日上午十時特別表揚這四名熱心的清潔隊員，名單分別是：李展華、張正賢、林智誠、游明隆，當事人蔡慧華志工亦現身獻花致謝。宜蘭市代會副主林柏男、市代唐正忠、林承蔡、連聖懷、陳姿吟、宜蘭市延平里長林子豪、宜蘭市延平社區發展協會總幹事凃長安，都到場高度肯定清潔隊員的機警與見義勇為。橘色超人、義行可風讚！

廣告 廣告

宜蘭市長陳美玲在得知此義行後，表達了高度的肯定與敬意。市長陳美玲表示，清潔隊員平日頂著風雨、忍受髒汙，為市民維護環境整潔已經非常辛苦，但在危急時刻，同仁們能展現出超越職責的勇氣與警覺性，奮不顧身跳入深溝救人，這份熱誠令人深受感動。清潔隊員們不僅收運垃圾，更守望市民的安全。他們展現了基層公務人員最美的身影，並指示相關單位對四位同仁予以嘉獎，感謝他們見義勇為的犯難精神。陳美玲讚揚，這四位清潔隊員展現的是世界上最美的風景。

此事件的經過是，一月三十日星期五傍晚五時四十五分左右，天色已昏暗，宜蘭市清潔隊回收車行經河濱南路「誠意小館」外。當時一名阿姨正準備丟棄玻璃回收物，回收車剛停妥，隊員便聽到一聲尖叫聲。「下車一看，地上只剩一袋玻璃，阿姨人不見了！」隊員回憶，起初在路面與水溝都看不到人影，遍尋不著，直到仔細聆聽，才聽見更深處的溝內傳出微弱求救聲。循聲靠近找尋，才發現阿姨就是蔡慧華志工，墜入約一樓高深的狹窄路邊側溝。

面對此情況清潔隊員立即分工，一人立即跳入水溝內，一人衝進鄰近的店家借長梯。店家得知後也熱心衝出店外幫忙。因水溝過深，隊員與店家員工利用「布繩套身、長梯輔助」的方式，由一名隊員在溝內穩住阿姨，上方眾人合力拉拽，終於順利將人救回地面。當時在確認阿姨蔡慧華志工僅受驚嚇、身體無礙後，隊員暖心叮嚀其回家後要看醫生，隨後便默默將散落的玻璃收上車，回報上層後繼續未完的收運任務。

參與救援的隊員在事後表示，這場意外讓他們深刻體會到這份工作的意義。隊員感性說道：「當下聽到呼救聲，念頭就是一定要把人救上來！如果未及時發現，後果可能不堪設想。這次經驗讓隊員體會到，清潔隊不只是維護市容，更是在第一線守護城市安全。很多看不到的風險，其實就在身邊，看到民眾平安脫困，那種成就感讓我們覺得這份工作真的很有價值，我們的機警，真的可以改變事情的結果。」

蔡慧華則表示，跌落排水溝，當時太緊張什麼都聽不見，還有上面的水滴直流，直言：真是心有餘悸。宜蘭市延平社區發展協會總幹事凃長安表示，蔡慧華志工是社區的寶貝，做志工已有二十多年，不管任何的垃圾髒物總是率先在做，而這四位清潔隊員的生命故事，更是值得肯定。

宜蘭市代會副主席林柏男表示，此事件是不幸中的大幸，感謝清潔隊員的機警與見義勇為，出事的地點河濱南路「「誠意小館」外的排水溝，應盡速做好安全措施。