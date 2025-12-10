婦人半年體重掉10公斤 一檢查才知「癌王」找上門

醫師林相宏分享一個案例，一名70歲女性最近半年開始，吃東西時容易脹，且食量越來越小，半年狂瘦10公斤，經過胰臟內視鏡超音波檢查才發現罹患「癌王」之稱的胰臟癌。

一名女患者最近半年多，吃東西開始容易脹、食量越來越小，最終診斷出罹患胰臟癌。（示意圖／取自Pixabay）

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書粉專表示，該名女患者最近半年多，吃東西開始容易脹、食量越來越小，最後甚至會很想吐的感覺，尤其近三個月以來，晚上除了肚子痛，背部也很不舒服，就連睡覺都要彎著腰才能稍微入睡，睡眠品質變得很差，體重更是一直往下掉，半年來瘦了10公斤。

該名女患者去醫學中心做了胃鏡說胃食道逆流還有幽門桿菌感染，被告知說殺菌治療完症狀再看看，後續也安排了腹部超音波說都顯示正常，還照了兩次，抽血才知有嚴重糖尿病，但症狀仍無改善，換了三位醫師、換藥也都沒用，直到找上林相宏醫師，林相宏告知女患者「檢查胰臟就對了」。

林相宏幫女患者檢查胰臟，胰臟內視鏡超音波一照，「答案揭曉，胰臟癌超過4公分合併血管侵犯、淋巴轉移，只能先化療讓腫瘤變小」。林相宏進一步說明，由於胰臟在身體最深處很難看出全貌，因為前方有胃腸道空氣遮擋，而根據研究，超音波胰臟看不清楚的機率高達92.4%，「胰臟的頭部和尾部非常容易因為肋骨和腸氣阻擋而看不見，反過來說，真的已經用其他檢查知道有早期的胰臟癌了，回頭再用超音波找，還是有超過五成找不到腫瘤」。

因此，林相宏說明，胰臟內視鏡超音波這項特殊檢查是直接深入胃部，緊貼著胰臟表面掃描，所有空氣、皮下脂肪的干擾全部沒有，連最小0.5公分的胰臟癌都能看的清楚，甚至超越磁振造影和斷層掃描的準確度。

林相宏提醒大家，請警覺腹痛吃胃藥不會好，食慾越來越差，嚴重甚至連患糖尿病時，一定要想到胰臟出問題。

