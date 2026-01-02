婦人參加喪禮「記憶消失2小時」 原來隱形中風！短暫性全面失憶症 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

過度悲傷竟「失憶」！一名60多歲婦人，月前參加至親長輩的喪禮，沒想到喪禮期間出現異狀，一直重複問同樣的問題，家屬原本以為她只是悲傷過度，但喪禮結束後，婦人竟對喪禮期間發生的事情，完全沒有印象，被帶往就醫，經MRI（核磁共振）檢查，發現大腦海馬迴位置有中風跡象，幸好只影響喪禮期間那2小時的短暫記憶，目前服藥以免再度中風。

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，婦人就醫時外觀一切正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情況。

廣告 廣告

根據家屬表示，婦人因與該名長輩感情非常好，喪禮進行的2個小時期間，不斷地問「我為什麼在這裡」、「 你要去哪裡?」、「你要做什麼?」，怪異的舉動令家人不安，喪禮結束後回到家，家人跟她提起喪禮期間發生的事情，她竟完全沒有印象，精神狀況仍不佳，於是嚇得趕緊帶她就醫檢查。

陳彥秀說，這種情況有幾個可能原因，第一個是中風，第二個是癲癇，醫療團隊先安排核磁共振檢查，做腦部影像，看是否有異常；再來也會安排腦波檢查，是否有癲癎的情況。結果婦人腦波檢查是正常；但核磁共振，看到右側海馬迴出現一點亮亮的影像，而海馬迴與記憶功能密切相關，證實她「短暫性全面失憶」狀況，是因為情緒過於激動，中風所造成。

陳彥秀指出，「短暫性全面失憶」最常見的原因，包括情緒起伏過大、身體狀況異常，或是突然發生某些狀況所引起。非常特別的地方在於，病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，對人、事、時、地、物都很清楚，只是沒有辦法記住當下的事件，因此才會一直重複詢問。通常在幾個小時後，就會恢復，但患者完全忘記自己曾經反覆詢問那些問題，那一段記憶完全消失。

正因為除了無法想起記憶之外，不會影響四肢活動，其他方面也都正常，外觀看不出來曾經中風過。陳彥秀提醒，若沒有立即就醫，可能根本不會知道自己曾經發生過中風。

陳彥秀強調，腦中風長年位居國人十大死因，每年新增病例約3至5萬人，並造成上萬人死亡，同樣是腦中風，患者的預後卻大不相同，有人經治療與復健後順利重返職場、恢復自理能力，但也有人因中風後遺症，出現肢體癱瘓、行動受限，甚至長期臥床，生活品質大受影響，關鍵與三大因素有關，包括出血型或缺血型中風、腦部受損範圍與位置（例如是否波及腦幹），以及發病後送醫的時間，其中若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，可望大幅降低肢體癱瘓與失能風險。

照片來源：員榮醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

老人家作息單調固定、不愛動… 正常老化？小心早期失智症難察覺

吃完大餐心跳加速、胸悶想吐？ 年終「3因素」恐爆心血管急症

【文章轉載請註明出處】