婦人台鐵「佔座拒補票」被抬下車隔天竟又犯 網怒：該黑名單她

劉姓婦人買錯票占座拒下車，14日遭鐵路警察強制帶離時情緒激動大喊救命，15日再度遭鐵路警察強制拖下車廂。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

55歲劉姓女子疑似連續兩日在台鐵新自強號列車上占座鬧事。她14日在145次列車上因持錯票占用對號座拒絕離開，最後遭鐵路警察強制抬下車；未料15日又在176次自強號占用座位並拒絕補票，再度被鐵警強行拖離車廂。連續兩日鬧事的行徑引發網友熱議，不少人呼籲台鐵應建立黑名單制度。

台鐵公司表示，15日176次自強號有旅客反映9車47號座位遭占用。列車長查驗後發現，劉女持的是「斗六—台北」區間車票，卻占用兩個對號座位並拒絕補票，還大聲喧嘩影響其他旅客。勸導無效後，台鐵通報新竹站與鐵路警察，最終由鐵警將她拖下車廂。

廣告 廣告

事實上，劉女14日也曾在145次新自強號鬧事。當時她從台北南下，占用對號座不願離開，列車長數度勸導均遭拒。警方於20時5分接獲大甲站通報後登車處理，與劉女僵持近10分鐘，最後強制將她抬下車。過程中她情緒激動大喊「救命」、還揮手波及其他乘客。

有網友在Threads上發布影片顯示，穿紅格襯衫、戴墨鏡的劉女15日被鐵警從車廂拖出，讓在場旅客全看傻眼。影片曝光後引起熱烈討論：「昨天才看到她被抬走，今天又來一次」、「她的黑色提袋一樣，看起來根本慣犯」、「真的應該列黑名單，天天在台鐵鬧事太誇張」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調

「最美檢察官」妻認了婚姻不完美！首度訴內心話：不確定未來會不會離婚

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！