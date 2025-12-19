婦人商場當眾下跪 一卑微請求尪冷眼不理！網炸鍋律師都說話了

名女子在湖北一個商場當眾下跪，乞求丈夫幫她買一件羽絨外套。（示意圖，photoAC）

最近中國湖北某個商場出現一幕戲劇性的畫面，立刻在網上成為熱門話題，一位女子為了讓她的老公點頭幫她買件299元人民幣（約新台幣1,300元）的羽絨外套，竟然直接在服飾店的門口當眾下跪「請願」。畫面一在網上曝光就引爆大眾熱烈爭論「結婚後到底該怎麼管錢」，不過，也有一些聲音懷疑影片是否有「套路」。

婦女下跪引圍觀

綜合陸媒報導，12月初在網上瘋傳一段狗血影片，當時只見女子跪在羽絨衣專櫃門前，頭低垂著一動也不動。站在她面前的男子身穿厚外套，雙手插在口袋裡，神情僵硬的冷眼旁觀，完全沒有伸出手要將妻子拉起來的意思，旁邊還有兩個年幼的孩子在原地徘徊，路過的民眾有人停下來好奇圍觀，甚至有人拿出手機拍攝，場面十分侷促不安。

丈夫遭網友痛批

這段下跪影片引發軒然大波，有網友透露這是因為太太想買新衣卻遭到先生回絕，才上演下跪這一幕，許多網友看到後都義憤填膺，痛罵這名男士未免太過鐵石心腸，認為這已經不是金錢上的問題，而是關乎個人尊嚴。甚至有律師站出來表示，這種狀況下，妻子其實有權利要求用夫妻共同的財產購買生活所需，合法要求丈夫買衣服給自己。

婦女在商場下跪，丈夫冷漠的態度引起網友撻伐。（翻攝微博）

事件真相趨複雜

不過，隨著討論越來越熱烈，事件的描述也開始出現不同的版本。有人猜測，夫妻之間的衝突並非單純為了買衣服這點小事，可能還牽扯到更複雜的感情糾葛；甚至有小道消息傳出，其實女子下跪是由於牽扯到被抓包偷竊，這才跪地求情。涉事商場出面證實確實有此事發生，但由於尚未聯繫上當事人，因此事發的真正原因及詳細經過，仍有待相關單位進一步查明。

