婦人喝止咳藥水3天沒睡還超嗨！家人嚇壞憂中邪 醫師曝關鍵：服藥3症狀要注意

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一名婦人服藥後出現精神異常亢奮、語速極快情形，竟是「藥物性輕躁症」。示意圖／取自photoAC

近期感冒或類流感人群增加，且病毒型別多樣，不僅容易中招，也容易出現咳嗽、喉嚨痛與發燒等症狀；然而一名65歲婦人近期感冒嚴重久咳，服用診所開立藥物認為改善有限，因此自行至藥局購買止咳藥水加強，沒想到一喝，連續3天幾乎沒睡，體力甚至旺盛到想「創業」。對此，醫師解釋原因，並呼籲患者服用前應詳讀藥物成分標示。

自行買止咳藥水治療！婦人喝完家人以為中邪

一名65歲黃姓婦人，近期因感冒嚴重咳嗽，不過她服用診所藥物，認為症狀改善有限，自行至藥局購買「止咳藥水」，盼能加強改善；沒想到短短2天，婦人精神好到令家人質疑是否「中邪」，不僅3天沒睡、整晚打電話給親友聊天，還稱自己能準備創業。

醫師：該藥水含「右美沙芬」成分 誘發「藥物性輕躁症」

對此，周伯翰身心醫學診所院長周伯翰表示，婦人前往就醫時確實有精神異常亢奮、語速極快情形，檢視她服用的止咳藥水，才發現當中含有「右美沙芬（Dextromethorphan, DXM）」成分，因用藥劑量重疊超標，加上體質敏感、身心科家族病史，才誘發「藥物性輕躁症」。

廣告 廣告

周伯翰表示，右美沙芬在正常劑量下安全性極高，但若自行盲目加量，或與特定抗憂鬱劑併用，就會干擾大腦神經傳導物質，恐引發「血清素症候群」導致亢奮與幻覺，其次會引起「拮抗NMDA受體」與「高度Sigma-1受體親和力」，產生抗憂鬱與過度欣快感。

周伯翰解釋，該成分雖被應用於特定抗憂鬱治療，但必須在嚴格監控下進行，所幸這類藥物誘發的躁期具有「可逆性」；周伯翰表示，婦人經停用特定藥物，並給予適當的神經穩定劑治療，1週內便順利恢復平靜，回歸正常睡眠品質。

服藥出現3大徵兆就要提高警覺

周伯翰指出，這類案例在臨床上並不常見，又以高齡者、具身心科病史或服用多種藥物者存在高風險，提醒民眾，服藥前務必詳閱成分標示，切勿自行加量，若發現家人服藥後突然出現「過度有活力、睡眠需求明顯下降、講話停不下來」3大徵兆，就要提高警覺，可能是神經系統受藥物影響，應儘速就醫評估。



回到原文

更多鏡報報導

旅客注意！護照「不滿1年」直接線上更換 這天起實施

郵輪生活好刺激！她曝「冰淇淋派對」驚悚原因 點名「美國人」要特別小心

「日本人好壞」！她花1500元買藥妝回台「只有空盒」 網驚：店員拿去賺

獨家／吳鈴山學霸女兒「堅持考台大」背後原因藏洋蔥 考完試後一個月痛失「陪伴長大摯愛」