婦人墜落路邊深溝 宜蘭市清潔隊員及時救援 陳美玲市長表揚見義勇為精神

▲宜蘭市清潔隊員救人事件 市公所公開表揚見義勇為。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市河濱南路日前發生一起驚險的墜溝救援事件。一名婦人在等待回收車投遞玻璃回收物時，不慎踩到草皮土坑重心不穩掉入深達約1樓高的排水溝。宜蘭市清潔隊員展現極高度的警覺性與使命感，在昏暗夜色中聯手附近店家展開營救。宜蘭市長陳美玲特別表揚熱心隊員，當事婦人亦現身獻花致謝。

1月30日(星期五)傍晚17時45分左右，天色已昏暗，宜蘭市清潔隊回收車行經河濱南路「誠意小館」外。當時一名阿姨正準備丟棄玻璃回收物，回收車剛停妥，隊員便聽到一聲尖叫聲。「下車一看，地上只剩一袋玻璃，阿姨人不見了！」隊員回憶，起初在路面與水溝都看不到人影，遍尋不著，直到仔細聆聽，才聽見更深處的溝內傳出微弱求救聲。循聲靠近找尋，才發現阿姨墜入約1樓高深的狹窄路邊側溝。

▲清潔隊員下一層樓高深溝搶救失足婦人。

面對此情況清潔隊員立即分工，一人立即跳入水溝內，一人衝進鄰近的店家借長梯。店家得知後也熱心衝出店外幫忙。因水溝過深，隊員與店家員工利用「布繩套身、長梯輔助」的方式，由一名隊員在溝內穩住阿姨，上方眾人合力拉拽，終於順利將人救回地面。當時在確認阿姨僅受驚嚇、身體無礙後，隊員暖心叮嚀其回家後要看醫生，隨後便默默將散落的玻璃收上車，回報上層後繼續未完的收運任務。

▲陳美玲市長頒發獎金表揚四名清潔隊員。

參與救援的隊員在事後表示，這場意外讓他們深刻體會到這份工作的意義。隊員感性說道：「當下聽到呼救聲，念頭就是一定要把人救上來！如果未及時發現，後果可能不堪設想。這次經驗讓隊員體會到，清潔隊不只是維護市容，更是在第一線守護城市安全。很多看不到的風險，其實就在身邊，看到民眾平安脫困，那種成就感讓我們覺得這份工作真的很有價值，我們的機警，真的可以改變事情的結果。」

▲婦人出面獻花感謝清潔隊員救命之恩。

宜蘭市長陳美玲在得知此義行後，表達了高度的肯定與敬意。清潔隊員平日頂著風雨、忍受髒汙，為市民維護環境整潔已經非常辛苦，但在危急時刻，同仁們能展現出超越職責的勇氣與警覺性，奮不顧身跳入深溝救人，這份熱誠令人深受感動。清潔隊員們不僅收運垃圾，更守望市民的安全，展現了基層公務人員最美的身影，對4位同仁見義勇為的犯難精神予以嘉獎。(照片記者林明益翻攝)