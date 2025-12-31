婦人帶菜刀進台中法院 遭法警安檢攔下

台中市西區派出所所長蔡明松說：「台中地方法院，一名女子欲攜帶菜刀進入院區，法警於安檢時發現楊姓女子側背包內有菜刀，報警處理，經了解楊女稱是因為朋友欲教其切菜而攜帶，全案訊後依違反《社會秩序維護法》函請台中地院簡易庭裁處。」

10多名員警身穿防彈衣、手持盾牌趕到法院，將楊姓婦人團團圍住，隨後將她帶回派出所了解狀況。

警方表示，楊姓婦人今日上午11時多，揹著背包、提袋進入台中地院，打算到1樓郵局領錢，但安檢時被檢查出背包內有一把菜刀。她解釋，背包內有菜刀是朋友要教她切菜，並沒有拿出來，警方訊後將楊姓婦人依違反《社維法》函請裁處。

更多公視新聞網報導

台中站乘客無視警告跨過軌道 台鐵調閱留存相關畫面將咎責

警值勤下車未鎖門 男闖警車駕駛座錄影嬉鬧

婦人腰痛10年 竟是脖子椎間盤突出導致

