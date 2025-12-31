婦人帶菜刀進法院郵局領錢 警力防彈背心、盾牌出動虛驚一場

楊婦（左一）被請回派出所做筆錄。（翻攝畫面）

年關將屆，加上台北車站、中山南西商圈發生隨機殺人致死案後，全台檢警為高度戒備，台中地院今（31）日中午出現一名楊姓婦人，身扛大包小包走進地院大門，通過X光機掃描檢查被發現，袋子裡藏一把菜刀，法警當場制止入內，楊婦不滿激動大叫「為什麼不可以！」情緒失控。台中市警局第一分局西區派出所獲報，所長蔡明松帶隊趕赴現場，出動10多名警力，身著防彈背心、出動盾牌等，女警前往安撫，並將楊婦帶回派出所，進行溝通、了解。

據悉，楊婦是要進入法院郵局領錢，身上帶著菜刀是因為有朋友要教她切菜，她不滿刀子沒有拿出來，還要被罵，因此與值班法警發生爭吵。

楊婦今中午11點多攜帶多包包、提袋等進入台中地院打算到1樓的郵局領錢，因院檢維安規定，進入民眾隨身物需要通過X光機掃描檢查，當下大門值班法警、警衛卻驚覺，楊婦包包內竟然夾藏1把菜刀，當場制止。楊婦堅持不願離去，也不肯交出菜刀讓法警保管，雙方爭吵大聲、僵持不下。

經報警，台中市警局第一分局西區派出所所長蔡明松帶隊趕赴現場，包括派出所、偵查隊等出動10多名警力，更身著防彈背心、出動盾牌等，在女警解釋下，她才同意一起回派出所調查，所幸虛驚一場。

