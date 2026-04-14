婦人心急如焚找失聯婆婆 「粉紅超跑」鑾轎近身

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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖婆徒步往北港朝天宮進香，今日行經台中市大肚區公有零售市場時，吸引大批信眾聚集向媽祖婆鑾轎祈福，其中一名婦人表情激動站在人群中雙手合十，媽祖婆鑾轎也靠近婦人讓婦人能面對面祈求，等到婦人虔誠向媽祖婆祈求後鑾轎才離開。

婦人說，她的婆婆已經高齡77歲，自11日清晨5點20走出家門後至今仍未返家，她除了報警協尋，能找的地方也四處找過，但是仍找不到婆婆，婦人無助地說「可是我真的找不到她，我也不知道怎麼辦」。

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婦人憂心，婆婆年事已高加上身體狀況並非良好，目前仍不清楚婆婆去向，請求媽祖幫忙，以及眾人協助找尋婆婆，讓婆婆能平安沒事回到家。

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