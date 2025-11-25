婦人心臟1分鐘僅跳40下 台大醫院創新心律調節器救回命
台灣每年約有7500名患者需要裝置心律調節器，但過去的無導線節律器均為單腔（心室型），無法用於心房；而有導 線者容易造成血液及皮膚感染，台大醫院今（25）日發表最新醫療成果，成功完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」， 跟傳統心臟筆器不同，無導線雙腔節律器完全植入心臟內，心房心室同步，讓心臟跳動更加規則。
台大醫院上午召開記者會，宣布心臟內科心律不整團隊再創國內醫療里程碑，自2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，引進「雙腔無導線心律調節器」，成為台灣唯一合作醫療中心。台大醫院在臨床試驗期間共完成5位患者植入，追蹤時間近3年，結果顯示運作穩定可靠，心房與心室可維持良好同步性，患者在心臟功能、運動耐受度與生活品質等方面，皆獲得顯著改善。
該系統已於今年9月獲食藥署核准上市，預計於11月底至12月初正式納入臨床照護，台大醫院不但12月將再為3位適合病患安排治療，也開始申請健保給付。79歲鄭女士就是參與臨床試驗其中一例，她說，當初是在接受化療過程中，引發心律不整，心跳一度降至每分鐘僅40下，易感染狀況下，又不適合傳統有導線心律調節器，危急時刻，所幸得以加入台大臨床試驗，如今心律恢復正常，讓她直呼找回生活的節奏。
台大醫院心血管中心醫師劉言彬表示，一旦心跳過慢，病人不僅走路發喘，若心臟停超過3秒，甚至會暈厥，引發跌倒、外傷等意外，更嚴重者還會導致心臟受損、心臟驟停，必須接受心律調節器治療；但受限多年以來無導線節律器僅能單腔（心室型）起搏的局限，大約只有2%至4%的病人接受無導線心臟節律器。劉言彬說，有導線的心律調節器，除了影響外觀之外， 還易發生血液或皮膚的感染，一旦必須移除導線，手術風險高，甚至有死亡機率。
劉言彬指出，由於心房肌層比心室更薄，如何將僅重 2.1 公克的無導線起搏器穩定固定於心房壁上是一大技術挑戰，而新技術就是打破這道高牆。與傳統心臟節律器不同，無導線心臟節律器完全植入於心臟內，胸部沒有可見疤痕或隆起，沒有導線，沒有手臂活動限制。不過缺點是，相較於傳統心臟節律器，電池壽命較短（約8~12年），但仍可透過微創方式取出舊裝置並植入新節律器，不需在體內另裝新系統。
台大醫院副院長黃國晉強調，約半數心搏過緩患者為竇房結功能不全所致，過去的無導線節律器僅能刺激心室，無法協助心房起搏，限制了適用族群，但新系統可在心房直接起搏，並透過體內無線通訊與心室起搏器協同運作，實現雙腔同步起搏（Dual-Chamber Pacing），模擬正常的心臟電生理節奏， 讓心臟跳動更加規則 。
