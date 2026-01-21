婦人急尋迷途爺孫 大安警助平安團圓

圖說：臺北市大安分局和平東路派出所警員陳奕宏 楊伯軒 費品涵。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前北市大安區街頭上，一名年邁婦人神情緊張、淚眼婆娑地站在原地徘徊不止，手中還握著手機微微顫抖，平日的觀光商圈並無大量遊客行經，婦人無法求助他人，因而打電話向警方尋求協助。

大安分局和平東路派出所員警費品涵、陳奕宏接獲報案後立即前往查處，經了解婦人當時於正在店家結帳，孫女帶著爺爺離開尋找廁所，隨即失去聯繫，由於爺爺有輕微失智，孫女則是年紀尚幼無通訊設備，令家屬擔心其安危。

所內員警楊伯軒調閱周邊監視器畫面，現場費、陳兩員則是確認特徵之後分頭於現場查找，兩邊同時進行，經耐心比對與搜尋，最終在不遠處發現迷途的爺孫倆人，婦人破涕為笑，感謝之情溢於言表，多虧員警當機立斷，祖孫三人最終平安團聚。

大安分局提醒民眾，家中若有長者或者年幼孩童，外出時應盡量結伴同行並留意聯繫方式，若能預防性加裝定位設備，將能有效降低走失風險。