婦人想退6H前買的關東煮...店員不給退 她竟回：再放回去滷一滷

台北天母一位婦人上午買了關東煮回去後，下午突然跑回超商要求退貨，因中間隔了六個小時，遭店員婉拒。沒想到婦人退貨不成，竟要求把關東煮再放回去滷一滷，店員耐心回了一句「如果是別人放下去滷，你還敢買嗎？」畫面曝光掀起熱議，大讚店員高EQ。

拿著一袋食物在結帳櫃台，越講越大聲，後面等著結帳人不少，就等她一人，原來這婦人6小時前買了關東煮回家，睡了一覺又跑回超商想退貨。婦人從關東煮扯到茶葉蛋，見到店員不給退貨，她竟改口要店員把關東煮放回去再滷一滷，店員超傻眼，但還是耐心反問「如果是別人放下去滷，你還敢買嗎？」

店員耐心向婦人解釋關東煮不能退貨。圖／翻攝自Threads@shaoyu1013

超扯行徑發生在台北市天母，婦人狂盧過程曝光，網友開酸「是把超商當美式賣場嗎？」也有人說「熟食不能退啦！」也有人大讚店員回答高EQ。就怕有衛生疑慮，超商業者回應，門市自助熱食都符合食品安全規範，合規商品不能退、換貨，呼籲消費者理性購物。

服務業面對顧客百百種，還有網友分享之前在超商打工，遇過有婦人用手捏每個地瓜，被阻止後對方還說不捏怎麼知道咬不咬得動，各種奇葩要求，讓網友大開眼界。

