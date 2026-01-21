婦人抗寒「暖暖包這樣用」二級燙傷！保暖出現2種紅斑恐是癌前兆
全台氣溫驟降，不少民眾紛紛出動禦寒法寶，其中「暖暖包」因為方便攜帶又熱得快，成為許多怕冷族群的首選。但你知道嗎，如果使用方式錯誤，不僅會造成燙傷皮膚潰爛，長期下來甚至可能誘發皮膚癌。婦人抗寒「出奇招」塞乳溝，下班驚見低溫燙傷
寒流發威，台中一名55歲的婦女為了對抗低溫，突發奇想搞創意，上班前將一個拆封的暖暖包直接夾在乳溝中間保暖便出門工作。沒想到，當她下班回到家取出暖暖包時，左乳上出現了一塊長4公分、寬3公分的泛紅區塊，還不斷滲出黃色的組織液，婦人嚇得趕緊求助茂盛醫院皮膚科。
經茂盛醫院皮膚科鍾佩宜醫師檢查後，確診為「淺二級燙傷」，已有一層皮膚脫落。婦人驚訝地表示，在使用暖暖包的這9個小時裡，完全沒有感覺到熱感或任何不適，根本不知道自己已被燙傷。
鍾佩宜醫師解釋，這就是典型的「低溫燙傷」，雖然當下不覺得燙，但熱能長時間累積，皮膚早就受不了了，燙得愈深、感染機率愈高。目前醫師已先開立預防性抗生素防止感染，後續再觀察傷口癒合狀況是否需要進行除疤治療。
皮膚烤出「網狀紅斑」別輕忽，恐是癌症前兆
皮膚科門診中，冬天因暖暖包或熱源造成的低溫燙傷病例相當多，有些民眾長期在同一部位使用熱源，皮膚已烤出現網狀或火焰狀紅斑，伴隨輕微癢感，這種情況稱為「火逼性紅斑」。這是因為皮膚長時間接觸熱源，導致血管擴張、紅血球滲出，有時還會伴隨黑色素沉澱、水腫。
千萬別以為這只是皮膚「烤紅了」而已！鍾佩宜醫師表示，臨床上曾遇過病人其紅斑上已長出惡性腫瘤（皮膚癌）。因此，若發現皮膚出現這種網狀、火焰狀紅斑，不可掉以輕心。一旦發現皮膚出現異常紅斑、顏色變深、形狀改變，應盡快就醫檢查。
「手握式」暖暖包別貼皮膚！耐痛族最危險
許多人會疑惑，明明暖暖包摸起來不燙，為什麼還會燙傷？鍾佩宜醫師解釋，痛覺其實是身體的重要警報系統，但每個人對熱與痛的感受差異很大，尤其「耐痛、知覺較遲鈍」的人，更容易在不自覺中受傷。
此外，市面上的「手握式暖暖包」溫度通常較高，本來就不適合長時間直接接觸皮膚，尤其是皮膚較薄的部位，如胸口、肚子等。若需要貼身保暖，應選擇溫度較低、發熱時間較短的「貼膚型暖暖包」，並隔著衣物使用，其溫度較低，發熱時間較短，才不會造成燙傷。
4類人是「燙傷高危險群」老人、小孩要當心
身體健康的人都可能因為一時疏忽而燙傷，對於知覺較不敏感的族群來說，風險更是翻倍。鍾佩宜醫師建議老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶這些容易被燙傷的高危險群，在使用保暖工具時要更格外小心，最好選用溫度較低的貼膚性暖暖包避免燙傷。
這些族群在使用電熱毯、小太陽之類的電暖爐等各式保暖工具時，建議將溫度調到最低，不要直接照射或接觸皮膚，例如電熱毯上應鋪一層薄被或毛巾。睡覺時用的保暖工具，切勿使用持久性較久、高溫的產品，會導致慢性熱傷害、燙傷，建議挑選會漸漸降溫的產品如熱水袋，使用時也要不斷變換位置，不要讓同部位的皮膚持續接受熱源，最好30分鐘就中斷，讓皮膚休息。
