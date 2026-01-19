婦人抱嬰走樓梯滑手機！險滑倒竟鬆手「頭重擊地板」 監視器畫面曝

中國一名婦人抱嬰兒走樓梯，失去平衡鬆手，嬰兒重擊在地。（圖／翻攝微博／起點新聞）

近日中國一段監視錄影畫面在網路上廣為流傳並引發熱烈討論，畫面中一名婦人在下樓梯時左手抱著嬰兒，右手持手機，途中疑似因身體不穩險些跌倒，竟鬆開手中嬰兒以維持自身平衡，導致嬰兒從樓梯上摔落，整段驚險過程被監視器完整拍下。

根據影片顯示，事件發生於中國廣東省，當時一名婦人掛著腰凳正準備抱著嬰兒下樓，卻一邊滑手機、一邊走樓梯。影片顯示，她在途中失去平衡時，突然放開原本抱著嬰兒的左手去抓欄杆，導致嬰兒失去支撐，自高處摔落至地面並大聲哭泣。令人氣憤的是，婦人用單手提起嬰兒，另一隻手緊抓著手機不放。

影片原始上傳者事後因輿論壓力已刪除原始影片，但網友早已備份並重新上傳。影片曝光後，引發大量討論與批評，網友留言反應兩極，不少人對該名婦人的行為感到難以接受，紛紛表示：「現在很多老人家沉迷手機比年輕人還嚴重」、「我的天啊，孩子的後腦勺直接撞到樓梯」、「居然是放開孩子去扶欄杆，手機倒是抓得死緊」、「真是看著氣人，希望小孩沒事」、「這一摔肯定不輕，孩子那麼小，真的無語」、「她抱著孩子的手居然突然放開去扶圍欄，手機卻拿得死死的」、「這應該是保母吧，明顯對孩子不太上心啊」。

