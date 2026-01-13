婦人拍打治病竟中風癱瘓 醫師警告：恐壓破血管

中、西醫師強調，拍打這類民俗療法，無法治療或改善病症，還可能造成中風癱瘓。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中有吞嚥困難、高血壓等疾病的婦人，接受拍打民俗療法後導致出血性中風、肢體偏癱，對此，中、西醫師都強調，拍打這類民俗療法，無法治療或改善病症，輕則皮膚瘀青、色素沈澱，重則中風癱瘓，而且常見中風個案，民眾不要輕易嘗試。

這名林姓婦人經親友介紹找上自稱研究拍打療法、甚至出書的黃姓男子協助，拍打後出現暈眩、嘔吐等不適，返家後症狀急轉直下，緊急送醫才發現是出血性腦中風造成右側肢體偏癱，台中高分院二審近日審結，認定黃男非法執行醫療業務，判處有期徒刑9月、緩刑3年。

台中榮總神經醫學中心副主任、神經內科腦血管疾病科主任陳柏霖指出，拍打，或頸部刮痧、按摩，可能造成中風，尤其頸動脈包在頸椎裡，如果拍打、按摩或刮痧的力道或位置不當，就容易壓破血管，導致中風。

部分民眾覺得拍打有效，是因為脊椎退化造成痠痛，透過拍打後促進血液循環，可暫時減緩痠痛，感覺症狀改善的錯覺，但其實拍打過程壓破血管引發中風的風險很高。

德馨中醫診所院長、中醫師劉學融則指，針對勞損、痠痛的患者，中醫治療會使用拔罐、刮痧治療，促進血液循環，改善新陳代謝，民俗療法卻以拍打來取代，反而造成壓破血管出血等風險，如果是三高患者，血管硬化、循環不佳，不但疼痛造成血壓升高，也容易血管出血而中風。

劉學融也說，婦人被拍打腳底湧泉穴、頭頂百會穴，這些穴道也與高血壓無關，她在拍打過程已經出現嘔吐、頭暈無力，這已經中風症狀，提醒民眾治療疾病仍應尋求正規治療，中醫會依病人病症及體質，辨症論治，正確治療。

