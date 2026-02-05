婦人拾金不昩 外送員保住血汗錢

【記者張沛森／桃園報導】一名黃姓外送員昨天（4日）晚間把剛領到的5萬8千元薪水以及身分證件放在背包裡，不料騎車途中背帶斷裂，背包遺落在路邊，還好一名外出散步的婦人拾獲，隨即送到警所，當下仍在不斷沿路搜尋遺失的背包的黃男，接獲警方電話後驚訝不已，隨即趕到派出所認領，保住了血汗錢。

大園警分局表示，李姓婦人昨天晚間在女兒的陪同下到大園派出所報案，李婦表示她在大園區中正西路散步時，發現一只黑色側背包掉在路邊，裡面還裝有大量現金，心想失主必定相當著急，便趕緊送交派出所幫忙協尋失主。

警員得知後隨即檢視背包內容物，發現裡面除了有5萬8千元現金外，還有身分證、健保卡、信用卡等重要證件，立即透過戶役政系統進行查詢，迅速聯繫上失主黃姓男子，當下仍在不斷沿路搜尋遺失的包包的黃男，接獲警方電話後驚訝不已，隨即趕到派出所。

黃男表示，自己是一名外送員，這筆錢是他辛苦跑單所賺來的，沒想到騎車途中背包背帶突然斷裂脫落，幸好李婦拾金不昧還送到派出所，否則過年要到了有許多費用要支出，若真的遺失薪水，他這個年恐會很難過。

警員在核對資料無誤後，當場將遺失物全數發還，黃男除了對婦人的善舉致贈2千元紅包表達謝意外，更不斷稱讚警方的高效率，讓他在還沒報案前就順利找回遺失物，非常感謝警方及李婦的幫忙。

黃男向婦人致謝。大園警分局提供

