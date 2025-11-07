婦人持剪刀企圖攻擊 3女同學嚇壞奔店家求助

6日晚間6時半左右，3名女同學下課行經台中火車站附近，遇到一名婦人持剪刀企圖攻擊。（圖／東森新聞）





6日晚間6時半左右，3名女同學下課行經台中火車站附近，遇到一名婦人持剪刀企圖攻擊，女同學們嚇壞狂奔跑進店家求助，待了十幾分鐘後，店家派人護送到車站。警方找到這一名44歲的黃姓婦人，查扣犯案剪刀，儘管她未傷及人，不過已經造成社會恐慌，依恐嚇罪送辦。

一群女同學走在一起，旁邊站著一名婦人，婦人跟上前，下一秒女學生們瞬間往前狂奔。女同學火速跑進店內，向櫃檯人員求救，因為遇到不明人士拿剪刀試圖攻擊。同學求救店家：「他們就說可以借我們躲一下嗎，就是後面有人在追他們怪怪的，我們先讓他們在店裡面躲一下，之後我們有請我們的夥伴帶他們到要去的地方。」

廣告 廣告

事發就在6日晚間6時半左右，台中路右轉復興路上，3名女高中生遇到身穿綠衣、黑褲的婦人，手拿著剪刀揮舞，女同學們機靈跑進店家，店家也保護同學，派人護送到台中火車站。警方立即成立專案小組，調閱監視器尋找嫌犯的身影。其他同學：「這邊會看到很多街友，可是沒有遇過有攻擊人的，就是很奇怪，然後我們自己就會離遠一點。」

網路上也出現貼文，提醒大家，台中火車站附近出現一名婦人企圖行兇，警方調查後發現，發現嫌疑人的特徵與轄區內列管的黃姓街友雷同，立即前往街友出沒地，警方發現犯案的剪刀，當場查扣，並將街友帶回偵辦。第三分局立德所副所長吳柏諭：「目前已請校方轉達同學，已查獲犯嫌並查扣本案犯案工具，以平息學生恐慌。」

儘管案件未傷及人，但是仍然引起社會恐慌，黃姓街友依恐嚇罪函送，社會局回應，這名婦人從今年2月開始在台中車站佇留，將連繫相關單位協助她就醫，並通知家屬協助後續照顧，台中火車站街友問題恐怕成了社會治安漏洞，民眾或乘客只能多加留意隨時提高警覺。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

11/9鐵道市集送500份排骨酥 加碼抽台中大安肉乾

醉了嗎？貨車轉彎鷗翼門爆開 數百箱「啤酒炸出」

非洲豬瘟專報「藍綠議員都猛批」！ 盧秀燕4度鞠躬道歉

