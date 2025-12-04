婦人接「一通電話」誤信假檢警話術 8300萬積蓄被掏空

新北市一名婦人在今年4月至7月間，遭詐騙集團以假冒公務機關的手法，透過網路銀行分批轉帳的方式，將其名下帳戶內的8300萬元存款全數騙走，詐團前後轉帳高達70次，直到婦人發現LINE群組內無人回應，才驚覺受騙。

詐騙集團首先由一名自稱是「中華電信風險控制部門陳姓員工」的成員致電婦人，謊稱有人冒用她的身分申辦門號，並涉及洗錢案件。為了取信婦人，對方佯稱協助轉接至「165反詐騙專線」確認，讓婦人誤以為已經聯繫上官方單位而卸下防備。接線的「假警察」隨即以專業話術告知婦人，聲稱有人遭詐騙後將數千萬元匯入她的帳戶，懷疑她是詐騙集團成員之一。

在「假警察」的誘導下，婦人被要求加入一個名為「專案調查」的LINE群組配合調查。該群組內成員包含假冒的警察、檢察官以及負責監督的政風處人員，營造出官方辦案的氛圍。詐團成員以「偵查不公開」為由，警告婦人不得向親友透露任何訊息，否則將面臨收押禁見的處分，更要求她每天必須在群組內進行「安全回報」。

婦人不僅對家人守口如瓶，還交出名下2個帳戶的網銀帳號密碼，詐團進一步要求婦人將其提供的人頭帳戶設定為「約定轉帳帳戶」，藉此取得高額度轉帳權限。掌握網銀密碼後，詐騙集團利用約定轉帳功能，分了70多次將婦人帳戶內的8300萬存款全數轉移至全台各地的人頭帳戶。

新北市詐欺防制辦公室呼籲，近期「假冒公務機構」詐騙的手法層出不窮，民眾若聽到「身分遭冒用」、「偵查不公開」、「監管帳戶」或要求「加LINE回報」等關鍵字，應視為詐騙紅燈訊號。內政部也提醒，真正的檢警單位絕對不會透過LINE等通訊軟體進行偵訊、製作筆錄，更不會要求民眾監管帳戶或交付網銀密碼。

