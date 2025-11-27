婦人搬光無人泡麵店配料、食材 遭判拘役、罰金

台南一名婦人到無人自助泡麵店，在18分鐘內掃光店家10泡麵和18桶配料及食材。（圖／東森新聞）





台南一名婦人到無人自助泡麵店，在18分鐘內掃光店家10泡麵和18桶配料及食材，隔天又撬開店家門鎖說要煮麵吃，店家不堪損失，提告求償，婦人因竊盜被判1萬2000元罰金，還因毀損判拘役20天。

婦人一邊走進店裡，一邊將手中塑膠袋撐開，踮起腳尖一包兩包塞進袋子中，精挑細選看合不合自己胃口，才過一分鐘塑膠袋就被塞滿，但她還沒完，到加料區看看該夾點什麼來配，不過今天的菜色似乎沒中她的口味，她直接離開，從頭到尾都沒走到結帳機台，然而這也已經不是她初訪這間自助泡麵店。

自助泡麵店業者：「我繼續營業，她還是再來，她就是那種清晨來，就是那種6、7點，早上6、7點來。」

七早八早，你還在睡覺，婦人已經開始竊盜，畫面中這位陳姓婦人分三趟，不到20分鐘掃光店裡的泡麵跟配料，店家清點跟備料時發現數量有嚴重誤差，一共損失價值3825元的食材。

第一分局東寧所所長顏旭志：「依店家提供監視器畫面，發現一名女子涉有重嫌，隨即查訪並通知該女子到案說明。」

然而店家甚至發現，隔天下午婦人又回到店裡破壞門鎖，最終依竊盜及毀損罪遭判罰金1萬2000元，也因為毀損判拘役20天，疑似看準沒有店員的無人商店為所欲為，但似乎也忘記還有頭上的電眼。

