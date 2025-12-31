婦人攜帶菜刀欲進入法院 所長蔡明松率員帶回偵辦

%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E6%94%9C%E5%B8%B6%E8%8F%9C%E5%88%80%E6%AC%B2%E9%80%B2%E5%85%A5%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%89%80%E9%95%B7%E8%94%A1%E6%98%8E%E6%9D%BE%E7%8E%87%E5%93%A1%E5%B8%B6%E5%9B%9E%E5%81%B5%E8%BE%A6

【民眾網許順德臺中報導】四十八歲的楊姓婦人在卅一日中午攜帶內有菜刀的包包，欲進入臺中地院打算到一樓郵局領錢，經過X光機安全檢查，法警赫然發現予以攔下，雙方大聲爭吵，警一分局獲報出動十多名警力馳往將楊婦帶回，警訊後依社維法送往簡易法庭裁處。

在卅一日中午十一時許，楊婦攜帶菜刀欲進入臺中地方法院，法警與警衛當下立刻反應，要求楊婦不得將菜刀攜帶入內，詎料，楊婦卻心生不滿，當眾破口大罵，並一再稱「為什麼不可以」「你憑什麼罵我」，雙方吵的不可開交。

因楊婦堅持不願離去，也不肯交出菜刀讓法警保管，雙方一度僵持，由於正值臺北隨機殺人事件後，時機至為敏感，在公共場所若傳出民眾亮刀，警方皆不敢大意。

警一分局西區派出所獲報，所長蔡明松帶員趕赴現場，包括派出所、偵查隊等出動十多名警力，更身著防彈背心、出動盾牌等，楊婦一度激動大吼，然在警方解釋下，她才同意一起回派出所接受調查。

楊婦向警方表示，包包內菜刀是朋友要教她切菜，而她將菜刀放於包包內，並沒有拿出對外揮舞或恫嚇之舉，警訊後依社會秩序維護法移送簡易法庭裁處。

《圖說》楊婦（左）被警一分局員警帶回派出所偵辦。（記者許順德翻攝）