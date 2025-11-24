婦人攜帶「豬肉草仔粿」入境遭罰20萬 拒繳後新北分署強制執行清償

黃婦向友人籌措款項，最終於11月14日一次繳清20萬元罰鍰。（圖／新北分署提供）

一名旅居台北的60多歲陸籍配偶，因從大陸返台時攜帶含豬肉餡的草仔粿遭罰20萬元，卻遲未繳納，案件移送至法務部行政執行署新北分署後，執行人員查扣其銀行帳戶、薪資債權並多次聯繫協調，最終促使義務人於11月14日一次繳清罰鍰，結束這起非洲豬瘟防疫裁罰的強制執行程序。

該名黃姓婦人今年6月返台時，受友人請託攜帶4片草仔粿入境，邊境檢疫人員查驗後發現內餡含豬肉成分，違反《動物傳染病防治條例》，遭裁罰20萬元。但她逾期未繳，案件於9月移交新北分署強制執行。

新北分署受理後立即啟動財產調查，10月扣押義務人帳戶，卻僅查得2,730元；其後再扣押她任職養護中心的薪資債權，卻因義務人已提前離職而無法執行。確認義務人已無其他可供執行財產後，執行人員主動與黃婦聯繫，要求提出清償方案。

黃婦向執行人員解釋，當時不知草仔粿含豬肉，才會誤觸法令。執行人員則重申裁罰已確定，若不儘速處理恐面臨進一步強制措施。她在了解後續風險後，向同鄉友人籌措款項，最終於11月14日一次繳清20萬元罰鍰。

新北分署提醒民眾，入境切勿接受請託，攜帶來源不明或可能含動物性成分的食品，以免遭重罰，也呼籲民眾面對法律責任要及時處理，避免因拖延衍生更多財務壓力。

