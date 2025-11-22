婦人暈眩送醫 竟是尿毒症須洗腎

時常頭暈、噁心、整天疲倦，千萬不要輕忽大意，彰化一名43歲的黃女士，近一年來常頭暈，同時還吃不下有噁心感，但忙於工作，一年後因嚴重暈眩就醫時，檢查出尿毒症，是末期腎臟病，必須接受洗腎治療。

頭暈到天旋地轉，連站立都有困難，實在撐不住了，43歲的黃女士才到醫院掛急診。

彰化醫院腎臟科醫師 黃耀宣：「在急診有幫她抽血檢驗，就發現有嚴重的貧血，腎功能已經很差了，腎絲球過濾只剩下2分左右，是嚴重的尿毒症。」

緊急安排血液透析治療，維持生命徵象穩定，黃女士近一年來常頭暈，也常吃不下有噁心感、整天疲倦，拖了一年才就醫，面臨洗腎命運。

患者 黃女士：「血液透析的話，就是你每個一三五都要去醫院，腹膜透析其實它也沒有那麼困難，它只是要接管線，然後注意清潔就好了。」

黃女士選擇腹膜透析，在家洗腎時間彈性，醫師說，腹膜透析要先植管，傳統方式到開刀房全身麻醉，現在有微創手術。

彰化醫院腎臟科醫師 黃耀宣：「微創的手術方式，我們在床邊用局部麻醉的方式，用超音波做導引，在門診做這個手術就可以了，手術傷口很小 也不用住院，也不用全身麻醉。」

醫師提醒，長期頭暈不舒服，盡早就醫查出病因，以免對健康造成不可逆的損害。

