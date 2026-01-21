婦人暖暖包放乳溝竟燙傷 醫師籲知覺遲鈍者：選用溫度較低的貼膚性暖暖包

婦人暖暖包放乳溝竟燙傷，皮膚科醫師鍾佩宜籲知覺遲鈍者：選用溫度較低的貼膚性暖暖包 。（圖：茂盛醫院提供

台中一名中年婦女抗寒搞創意，上班前將暖暖包放乳溝，下班後取出，發現左乳皮膚脫落，有長4公分寬3公分的泛紅區塊，就醫確診為淺二級燙傷，醫師給予預防性抗生素，並建議容易被燙傷的高危險群：老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，都屬於知覺遲鈍者，最好選用溫度較低的貼膚性暖暖包，避免燙傷。

日前寒流來襲，台中一名55歲婦女為了保暖，暖暖包放在乳溝中，下班回到家，取出暖暖包，赫然發現左乳上出現長4公分寬3公分的泛紅區塊，還有黃色組織液，立刻到茂盛醫院皮膚科看診，醫師鍾佩宜檢查，確認為淺二級燙傷，已有一層皮膚脫落，並流出組織液。婦人說使用暖暖包約9小時，不覺得熱或不適，完全不知皮膚已被燙傷。醫師強調，暖暖包造成的燙傷，燙得愈深、感染機率愈高，所以先開立預防性抗生素，同時，淺二級燙傷不一定會留下疤痕，先保守治療，若後續真的有疤，可再做積極治療，塗抹防疤藥膏等。

廣告 廣告

醫師鍾佩宜說，每個人對知覺的感受，差異很大，尤其是比較耐痛的人，對燙傷的感受較不敏感、不易察覺，等熱能累積到一定程度時，皮膚已經燙傷。另外，這名婦女用的是手握式暖暖包，溫度較高，不適合接觸皮膚太薄的地方，如：胸口、肚子…等，建議可選用貼膚性暖暖包，溫度較低，發熱時間較短，才不會造成燙傷。

醫師鍾佩宜表示，身體健康的人，使用暖暖包不正確會燙傷，更別說身體較脆弱的人，提醒容易被低溫燙傷的高危險族群，不要使用溫度過高的工具，如：老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，因為他們對熱的感受較為遲鈍，所以在使用電熱毯、小太陽之類的電暖爐等各類保暖工具時，建議將溫度調到最低，最好也不要直接照射或接觸皮膚，像在電熱毯上就可以舖薄被或毛巾；至於，小寶寶的皮膚稚嫰脆弱，禁不起長時間使用保暖工具帶來的熱傷害。加上他們不會表達，很容易在過熱之下燙出水泡。另外，睡覺時切勿使用持久性較久、高溫的產品，會導致慢性熱傷害、燙傷，建議挑選會漸漸降溫的產品，如：熱水袋之類的，使用時也要不斷變換位置，不要讓同部分的皮膚持續接受熱源，最好30分鐘就中斷，讓皮膚休息。（寇世菁報導）