婦人欲提百萬投資黃金與虛擬貨幣 郵局行員與警方聯手阻詐

臺中市大甲區一名林姓婦人，日前險些落入詐騙集團的「黃金與虛擬貨幣」投資陷阱。所幸郵局行員機警通報，結合大甲派出所員警與家屬的耐心勸說，成功在最後關頭保住婦人辛苦積攢的100 萬元。

1月12日下午3點多，大甲派出所接獲郵局通報，表示一名林姓婦人臨櫃要提取100萬元現金，疑似遭到詐騙。員警趕抵現場後，林姓婦人起初態度低調，僅表示這筆錢是要與網路上認識的一名「林先生」進行黃金及虛擬貨幣交易，對於交涉細節閉口不談，更拒絕出示手機對話紀錄，堅稱自己「沒有被騙」。

面對林姓婦人的不配合與堅持，警方並未放棄，除一邊耐心分析時下「假投資真詐騙」的常見手法，一邊設法聯繫家屬。婦人的媳婦邱女士接獲通知後，也火速趕往郵局協助。在郵局行員、員警與家屬三方的持續關懷與「溫情攻勢」下，林姓婦人的心防終於鬆動，意識到自己可能遇上了詐騙集團精心設計的圈套，最後決定取消提款計畫，保住了這筆百萬退休金。

大甲分局表示，詐騙集團常利用社群軟體隨機加好友，以「高投資報酬」或「代購黃金、虛擬貨幣」等話術，誘騙民眾匯款或提領現金交易，凡是要求在網路進行大額現金交易，且不願提供正式書面合約者，極大機率為詐騙；並請民眾多加留意家中長輩的財務往來，如果發現異常提領，請務必主動關心，遇到疑似詐騙情事，請撥打165 反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求協助。（張文祿報導）