婦人涉在農地偷錏管 辯稱回家當量尺

cnews204260120a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義縣朴子警分局六腳分駐所員警，昨（19）日上午11時許，接獲報案指稱在轄內六腳鄉1處農田，疑有竊嫌涉偷取搭設棚架、雨遮用的錏管。朴子警分局表示，員警到場發現，陳姓婦人疑至被害人所有的農地上，將3根錏管搬上機車，準備載回家。陳婦則辯稱，只是要拿錏管回家量尺寸使用，只是暫借而已。

警方表示，陳姓老婦人，疑騎車經過農田旁，發現整綑錏管，於是將錏管搬上機車，準備載回家。但她準備離開時，被農地主人發現而報警處理。陳嫌在員警到場後，則辯稱只是要拿錏管回家量尺寸使用。全案訊後仍依竊盜罪嫌，將婦人移送嘉義地檢署偵辦。

朴子警分局呼籲，若發現可疑人、車，請立即撥打110報案，警方將立即到場協助處理。

照片來源：嘉義縣警方提供

