▲婦人深夜離家，馬光警「聽聲辨位」火速尋回助團圓。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】虎尾分局馬光派出所日前接獲民眾報案，指稱家住土庫鎮新庄里的一名張姓婦人，因近日遭逢父親離世的打擊，導致精神狀況不穩、情緒低落，於深夜獨自外出後不知去向。所幸在派出所員警發揮團隊默契，憑藉對轄區地形的精準掌握與積極協尋，成功尋回張婦並護送其平安返家。

當時，馬光所警員吳姿瑩正執行深夜巡邏勤務，接獲值班警員謝鴻瑜通報該起失蹤案件後，立即趕往案發地點周邊展開沿線巡視，並持續與報案家屬保持密切聯繫。搜尋過程中，家屬終於撥通張婦電話，惟張婦因情緒混亂，僅能透過電話斷續描述周遭景物，無法清楚說明確切地點。

廣告 廣告

此時，謝員展現資深員警的專業素養，平日對轄區地形環境了然於胸的他，僅憑家屬轉述張婦電話中提到的周圍景況特徵，迅速研判出張婦可能的所在位置，並立即通報線上警員吳姿瑩趕赴現場確認。

吳員火速抵達該處後，果真發現張婦獨自一人坐在路旁，神情落寞。面對剛經歷喪父之痛的張婦，吳員並未急於將其帶離，而是主動關懷，以柔性方式安撫其情緒，並耐心傾聽其抒發心中苦悶。待張婦情緒逐漸平穩後，吳員一路護送其返回住處，並親手將張婦交由家人照護。家屬對於警方不僅迅速尋獲母親，更給予溫暖的陪伴與開導，表達了真摯的感謝。

虎尾分局呼籲，家中若有親屬遭逢重大變故或情緒不穩時，請親友多加給予陪伴與關懷，避免讓其單獨外出或獨處，以防發生意外。若遇緊急危難狀況，請立即撥打 110報案專線尋求協助。