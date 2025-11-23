婦人獨搭公車迷途 萬華暖警熱心助返家

圖說：臺北市萬華分局華江派出所警員張秀如、吳東霖。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局華江派出所日前接獲欣欣客運來電稱有一名婦人搭乘公車到終點站仍不下車，且該婦人無法提供其居住於何處以及自己的身分，需要警方前往協助。

派出所警員張秀如、吳東霖到場了解後，由於婦人未攜帶身分證明文件，也無法說明其居住地及為何外出，故警方先將婦人帶返所安置，經反覆詢問推敲，終於確認李婦身分，遂立即聯繫到家屬。家屬趕到派出所時，連忙向員警道謝，並表示李婦中午趁家人未注意，自行徒步離家外出，沒想到會獨自坐公車來到萬華，所幸有警方熱心幫忙，始能順利返家。

萬華分局呼籲，家中如有年長者，切莫讓其獨自一人外出，同時也建議向社會局申請「愛心手鍊」，若其不慎走失時，以利警方能第一時間聯繫家屬。