婦人用擴音器「放送國罵」！慘遭判3月有期徒刑…

高雄前鎮區一名陳姓婦人長期與鄰居不合，竟在自家陽台架設擴音器，於深夜或凌晨時段對整條巷弄發送「蕭X莫」及五字經等粗鄙髒話，嚴重干擾周邊住戶睡眠。這場持續超過一年的廣播鬧劇導致鄰近10戶居民集體崩潰選擇報警，高雄地方法院審理後，認定陳姓婦人行為已侵害他人居住安寧，依強制罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。





陳姓婦人以擴音器播放多句髒話，並刻意挑選在深夜時段，令附近居民相當困擾。（示意圖，與本新聞無關／影像由 AI 輔助生成）

化身深夜毒舌廣播員！大音量國罵洗禮整條街住戶

判決書指出，住在連棟透天厝的陳姓婦人自2023年5月起，頻繁地在3樓陽台持大聲公辱罵鄰居，且以每週約2至3次、每次數十分鐘的頻率，挑選在大家補眠的夜間時段，對著巷弄狂飆不堪入耳的詞彙，像是「機X人」、「X你娘機X」、「蕭X莫」、「X雞」。受害者不僅包含緊鄰的6戶人家，甚至連隔著綠化帶的對街4戶住戶都深受其害，形容這種行為簡直是精神虐待。陳姓婦人在法庭上坦承「偶爾會有，但不是每天做這些事，是因為兩邊鄰居吵到我不能睡覺，我沒有強制」，不過受害鄰居出庭證實「被告確實會在其住處3樓陽台拿擴音器罵髒話，說我給她下藥，我常被她罵」，附近居民也已隱忍此舉近兩年。





法官考量婦人坦承犯行，最終判處有期徒刑3個月或是繳納9萬元罰金。（圖／翻攝自 Google Maps）





侵害居住安寧觸犯強制罪！法官判刑三月警告惡鄰行為

法官審酌相關證據後認為，陳姓婦人多次使用擴音設備製造聲響並辱罵特定言論，目的在於干擾鄰居休息，迫使他人忍受不必要的噪音與羞辱。這種透過聲音造成的壓力，已達到妨害他人行使居住安寧權利的程度，符合強制罪的構成要件。法院考量陳婦在審理期間坦承犯行，最終判處她有期徒刑3個月，若選擇易科罰金則需繳納9萬元，全案目前仍可上訴。這起判決同時也提醒民眾，面對鄰里糾紛應透過合法管道解決，若採取極端的噪音反擊手段，恐需承擔刑事責任。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

