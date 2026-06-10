婦人私密處搔癢數年拖延就醫 一切片確診罕見皮膚癌

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（記者許韋傑／綜合報導）1名婦人長年深受「會陰部搔癢」所苦，多次就醫擦藥卻反覆發作，甚至出現紅疹、破皮與脫屑，始終未能根治。在皮膚科醫師建議下接受切片檢查，報告出爐竟確診為少見的「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」，屬於1種皮膚癌。事後婦人自嘆，疫情前醫師就建議切片，卻因害羞一再拖延，才讓病情惡化。

圖／翻攝免費圖庫pexels

高雄長庚醫院皮膚科醫師黃麗珊指出，EMPD好發於富含頂漿腺的部位，包括外陰部、會陰部、陰囊及肛門周圍，由於早期外觀與濕疹、黴菌感染或慢性皮膚炎相似，極易被誤診或輕忽，臨床上不少患者因此延誤診斷時機。

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黃麗珊提出私密處5大危險警訊：1.長期搔癢持續數月以上；2.紅疹反覆發作難以斷根；3.擦一般藥膏無效且易復發；4.皮膚出現脫屑或糜爛滲液；5.病灶範圍逐漸擴大或皮膚顏色改變。只要出現上述任何1項症狀，務必盡速就醫。

她也破除「切片很可怕」的迷思，說明切片僅需局部麻醉，耗時短卻能提供最關鍵的診斷資訊，叮囑民眾不要因害羞而錯過黃金治療時機。