婦人稱裝潢解定存 萬華警及時介入守住血汗錢

圖說：臺北市萬華分局華江派出所警員施偉捷、張秀如。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局華江派出所員警施偉捷、張秀如於日前接獲郵局通報，稱有一位婦人欲解除定存新臺幣50萬元，行員在關懷提問時，發現該名婦人對款項用途交代不清，疑似遭詐騙。

經施員等2人於現場關懷，陳女稱因家裡需裝潢欲解除定存新臺幣50萬元，惟無法出示裝潢估價單或其他資訊，陳女不但無法清楚說出家屬的姓名，對家屬是否知悉裝潢一事也迂迴應答；經警方分析研判，陳女極可能遭詐騙集團誆騙，並依照詐團指示編造「房屋裝潢」的理由應對警方。員警隨即耐心勸說，向其說明常見詐騙手法及對話話術，陳女這才恍然大悟，當場打消匯款念頭，成功保住新臺幣50萬元積蓄。

萬華分局呼籲，詐騙手法日新月異，對於來源不明的網路資訊務必提高警覺，並多方查證。若有任何疑問，可撥打 165 反詐騙專線或 110 報案專線進行查證。