婦人穿雨衣戴安全帽進郵局 被要求脫帽飆罵三字經挨告

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄近日受颱風影響陰雨不斷，洪姓女子(48歲)11日直接穿著雨衣、頭戴安全帽進入郵局辦事，黃姓行員(44歲)見狀要求脫下安全帽，洪女因此不滿出口飆罵三字經，當場與行員爆發口角，最後行員報警並對洪女提告妨害名譽。

依規定，為了防範詐騙和犯罪，並確保能清楚辨識身分，民眾進入郵局等金融機構須脫下帽子、口罩等遮蔽物，洪女因當天下雨，騎車前往郵局辦事時為求方便，直接穿著雨衣、頭戴安全帽就走入郵局，行員要求脫帽，卻被洪女以為在刁難，當場破口大罵，甚至連飆三字經、五字經等不雅字眼。

廣告 廣告

新興分局中正所指出，11日下午3點多獲報在七賢一路某郵局有糾紛情事，員警前往現場了解，黃姓行員因洪女不願配合郵局脫安全帽及雨衣等相關規定，出面勸導時遭三字經等不雅字眼辱罵，黃姓行員已提出妨害名譽告訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 男回國嗆：把反串文當真的腦子有問題

滿堂紅餐飲公司淪詐團洗錢共犯 檢警拘提20人、負責人遭聲押

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

買貴根本是浪費錢！專家點名10樣「只能買最便宜」的東西

