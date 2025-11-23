婦人網購玉鐲5萬元有詐 郵局行員機警攔阻

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名55歲蘇姓婦人日前在臉書直播社團看中一只玉鐲，與賣家談妥價格後便前往郵局準備匯出5萬元，因臨櫃時匯款用途前後說詞不一，加上收款帳戶跳出「警示帳戶」警訊，郵局行員警覺，立即通報警方到場關心，員警向婦人說明常見網購詐騙手法後，婦人才驚覺受騙，趕緊停止匯款，順利保住血汗錢。

本月19日上午11點多，豐原警分局豐東派出所警員周楷哲、楊浩煜接獲郵局行員通報指稱，一名婦人前往匯款，一會兒稱是購買傢俱，隨後又改口要買玉鐲，說詞反覆，加上受款帳戶被標示為「警示帳戶」，疑遭詐騙，請求警方到場協助。

警方到場了解，獲知蘇姓婦人(55歲)是在臉書社團直播中看到玉鐲，因款式非常喜歡，便主動聯繫賣家，雙方談妥5萬元價格，蘇婦以為只是一般購物，未加查證便依指示至郵局匯款。

警方到場後提醒蘇婦，該收款帳戶因涉及刑案而被列為警示帳戶，且網購要求匯款至個人帳戶本就需格外留意。蘇婦聽後驚覺上當，連忙表示絕不會再匯款，並感謝郵局與警方的及時介入，協助避免損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

