婦人胸悶無力喘吁 竟是心臟2血管阻塞
現在是心血管疾病好發季節，上一節新聞也有跟大家提到，胸悶、喘等都是相關疾病徵兆，如果再加上高齡、有三高，就更該注意。台北慈濟醫院有一位63歲患者，一直以為自己的症狀、只是年紀大、體力變差，結果越來越嚴重，趕快就醫，發現心臟功能只剩下一半，因為重要的血管阻塞了，趕緊以複合式治療搶救。
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「正常的血管 ，就是應該像這樣子 ，那就是一條完整的 從頭到尾，不過很明顯可以看得到，這條 它從源頭的地方，就阻塞 後面就全部沒有顯影。」
電腦斷層影像中，原本應該延伸的血管突然中斷，長年有三高的63歲陳女士，近三個月呼吸越來越喘、胸口悶痛，就醫後發現心臟血管嚴重阻塞，左心室收縮功能只剩不到30%，確診為缺血性心肌病變。
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「幫她做了一系列的檢查，就發現說她是，左邊冠狀動脈的一條，左前降支阻塞(LAD)，跟一條左迴旋支的狹窄，那這是我們左邊冠狀動脈，主要的兩條分支 一條是全塞，一條是塞得非常地厲害。」
進一步透過心臟核磁共振評估，醫療團隊確認她仍保有可挽救的心肌，在心臟內外科跨團隊討論後，決定採取"複合式冠脈血流重建"，為心臟爭取恢復機會。
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「複合式的血管重建，就是說它是結合了，兩個治療方式的優點，它是結合了微創，然後結合了完整的，血流重建的優點，所以我們選擇用繞道的方式，去處理她全塞的那條，那另外一條沒有全塞的那條，我們就交由內科醫師，做導管的處理 優點就是說，傷口比較小 病人恢復比較快，但同時這兩條有問題的血管，我們都可以得到很完整的處理。」
醫師也提醒，像陳女士這類長期有三高的高風險族群，一旦出現胸悶、呼吸喘或體力明顯下降等情況，就不能輕忽，務必要及早就醫評估，才能在心肌還有可逆的空間時，爭取最佳治療時機，避免惡化成嚴重心臟衰竭。
