婦人臨櫃急提25萬稱 看眼疾 警銀聯手識破網路交友詐騙

圖說：臺北市內湖分局康樂派出所警員張國振。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局康樂派出所警員張國振日前擔服備勤勤務時，接獲郵局櫃檯行員報案，稱有一名廖姓女子欲臨櫃提領新臺幣25萬元。行員關懷提問現金用途，廖女表示係要去醫院治療眼睛的費用，行員擔心廖女遭詐，於是通報警方到場查處。

經員警詢問廖女是否備有醫院的診斷證明或就診紀錄時，廖女均無法提供，僅不斷強調該筆為醫生的治療費用。員警憑經驗判斷有異，在耐心仔細說明後，獲廖女同意檢視手機對話紀錄。赫然發現其對話紀錄為典型的網路交友詐騙，且廖女正準備提領現金交付對方。警方隨即當場分析並告知廖女此為情感詐騙話術，廖女方才驚覺遭騙，並十分感謝行員與警方協助守住辛苦積蓄。

內湖分局與轄內金融機構聯手阻詐，114年迄今攔阻新臺幣1億1,300餘萬元。內湖分局呼籲，「先交友、談感情、拉投資、借金錢」，是常見的情感詐騙手法，民眾應提高警覺並多求證，可撥打165反詐騙專線或110專線查證，以保障自身財產安全。