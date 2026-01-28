婦人血糖低跌坐手扶梯 中壢警實習生協助送醫

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

中壢警分局中壢派出所昨（27）日深夜巡簽中壢區A22捷運站時，警專實習生賴佑慈發現站內手扶梯停止運作，且有醫護人員到場，立即上前關心，全程攙扶婦人並安撫情緒，協助引導她至救護車上休息，同時細心留意其身體狀況。

警方指出，76歲的婦人因為血糖過低，正要搭乘手扶梯時頭暈跌坐一旁，身體不適無法行動。賴佑慈見狀主動上前協助，同時細心留意其身體狀況。隨後，同行的警員宋華瑜、陳宣翰也隨即主動協助聯繫家屬，確保婦人在送往醫院治療途中能順利與家人會合，家屬相當感謝警方即時關懷與協助。

中壢警分局長林鼎泰表示，實習生雖仍在學習階段，但在第一線勤務中展現出冷靜判斷、主動關懷與為民服務的精神，正是警察工作的核心價值；警方也提醒民眾，若有慢性疾病或身體不適情形，搭乘大眾運輸設施時務必多加留意自身狀況，如遇緊急情形，可立即向站務或警方尋求協助。

警專實習生賴佑慈適時協助婦人。（中壢警分局提供）