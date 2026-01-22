婦人誤信年利率高達10% 鼓山警即時阻詐

▲警方到場後陳婦才告知是要買儲蓄險，稱只要投入35萬元，每月可拿到2800元的利息，所幸經警方勸阻後成功保住陳婦血汗錢。(圖／記者郭凱杰翻攝)

[NOWnews今日新聞] 高雄市陳姓婦人前(20)日到銀行準備提領現金42萬元，經行員詢問，陳婦告知匯款家裡裝潢所用，行員擔心陳婦遭隨即向轄區派出所通報，警方到場後陳婦才告知是要買儲蓄險，稱只要投入35萬元，每月可拿到2800元的利息，所幸經警方勸阻後陳婦最終決定取消匯款，成功保住血汗錢。

115年1月20日12時左右，鼓山分局龍華派出所接獲明誠四路某銀行報案，稱有位陳姓婦人疑遭詐騙，警方獲報後趕赴現場，發現陳婦（75歲)正準備匯款，經警方耐心勸說下，始打消匯款念頭，成功攔阻新台幣42萬元的退休本。

經了解，陳婦幾乎將畢生血汗錢存放於個人帳戶中，退休後甚少提領花費，惟稱近日認識不久的友人從事保險專員，介紹一項獲利高的儲蓄險，並保證投入35萬元，每年即可回饋10%利息，讓陳婦心動不已，急忙至銀行匯款，並慌稱匯款用途為屋內裝潢，行員驚覺有異遂通報警方協助。

警方到場關懷詢問後，陳婦才願意透露款項實為買儲蓄險所用，經警方分析保單年利率高，且亦未向保險公司求證，語重心長相勸存錢「腳踏實地較實在」，陳婦最終決定取消匯款，成功保住婦人的血汗錢。

鼓山分局呼籲，投資理財務必謹慎，如遇「穩賺不賠、現實操作、高獲利」等話術，極可能是詐騙集團的陷阱，請民眾在投入資金前，可先撥打165反詐騙專線或110報案諮詢查證，多一分確認，少一分風險，以保障自身財產安全。

