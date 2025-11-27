婦人誤砍鄰居百萬福木 刑事過關、民事判賠20萬

屏東郭婦替鄰居修剪樹木，卻鋸斷百萬福木，被高雄高分院判賠。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東郭姓婦人僱工幫鄰居張婦清除農舍雜草，結果砍掉價值上百萬的5棵福木，挨告毀損罪，雖然獲不起訴處分定讞，但民事部分卻被高等法院高雄分院判決賠償20萬元定讞。

據了解，原告張婦位於屏東縣農舍，因沒有人住而雜草叢生，加上樹木枝葉茂盛，蔓延到隔鄰郭姓婦人庭園，影響陽光照射，郭婦於是主動表示，要幫忙修剪，經張婦同意後，於2020年11月28日，僱請工人到她農舍砍伐。

後來，張婦接獲郭婦通知說處理好了，返回農舍查看，赫然發現5棵福木被鋸斷，憤而提告刑事毀損罪，並請求民事賠償100萬元。屏東地檢署開庭調查，認為郭婦不是故意砍福木，毀損罪不處分過失犯，予以不起訴處分並定讞。

不過，屏東地院民事庭審理期間，郭婦指張婦請求權超過2年期限，並未被採信，判決賠償100萬元，她不服上訴。

高雄高分院雖認定郭婦確有過失，但依據網路詢價資料，查得生長年份為20至30年不等福木，每棵3萬5000元至6萬元不等，認定以每株4萬元比較合理妥適，改判賠償20萬元，全案落幕。

