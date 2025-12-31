婦人踩破鏽蝕水溝蓋 重摔濺血縫30針 基隆市府全力助國賠

基隆市安樂區路旁的金屬水溝蓋嚴重鏽蝕，造成民眾不慎踩破跌倒受傷，送醫縫了30幾針，並準備申請國家賠償。（張志康攝）

基隆市安樂區基金一路近日傳出路旁的金屬水溝蓋鏽蝕，有民眾踩破跌倒受傷，送醫鏠了30針。議員痛批基隆多雨，市府應有定期巡檢、汰換的機制並呼籲市府應協助民眾國賠。市府表示，會加強巡查週遭水溝，並全力協助民眾申請國家賠償。

日前晚間，安樂區的林姓女子為準備次日出門做生意，晚間7時許準備把貨品裝上車子，經過路旁的水溝蓋，竟一腳踩進水溝，銳利的水溝蓋割破小腿，拉出一條長長的傷口，頓時皮開肉綻，緊急送醫縫了30幾針才止住血。

回到現場，民眾才發現原本路邊的金屬水溝蓋竟然已經鏽穿，才讓林女不慎踩破受傷。林女的丈夫表示，基隆市冬季多雨，金屬水溝蓋容易鏽蝕，希望市府能夠考量更換材質，或是定期檢查，避免類似事件再度發生。

民進黨籍議員吳驊珈表示，附近居民向她指出，這一帶的水溝蓋已經鏽蝕許久，都沒有進行維護或更換。她也詢問市府，得知基隆市沒有定期汰換水溝蓋的規畫與計畫，都是採不定時巡檢方式再臨時處理。她認為，市府應制定固定巡檢機制，只要發生鏽蝕就該汰換。也呼籲市政府應主動積極協助民眾申請國賠。

市府工務處表示，在接獲民眾的通報後，已經已派員勘查及進行水溝改善，並加強巡查週遭水溝，後續市府會全力協助台端申請國家賠償事宜。不過，市府也表示，現場附近的水溝有遭占用情形，造成水溝較易損壞及不易巡檢，市府後續會邀相關單位進行排除及加強宣導。

