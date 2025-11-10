婦人迷途公園旁 文一警反向追查路線成功尋家

圖說：臺北市文山第一分局木新派出所警員洪一民、許聖忠。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局木新派出所日前接獲報案，指稱在木新路三段一帶公園旁有一名疑似迷途的婦人於該處徘徊。員警立即展開協助，並透過調閱沿線監視器釐清婦人行蹤，順利聯繫家屬將其帶回。

警員許聖忠、洪一民接獲報案後立即趕抵現場。發現熱心民眾正陪同吳姓老婦坐在路旁人行道，婦人僅反覆表示「不知道路回家」，神情顯得有些不知所措。警方察覺吳婦雖然衣著單薄，但體態狀況良好，研判可能是外出時迷失方向，遂由洪員循線調閱監視器畫面，反向追查其行走路線，最終成功找到婦人住處並護送其平安返家。

廣告 廣告

警方護送吳婦返家後，向家屬進一步了解情況。家屬表示，當日早晨起床後發現母親不在家中，便立即外出尋找；所幸警方及時伸出援手，協助母親平安返家，家屬也對員警的暖心協助表達由衷感謝。

文山第一分局呼籲，家中若有失智或年長者，家屬應多加留意行蹤，避免讓其單獨外出，也可在衣物上繡上姓名、電話，或申請愛心手鍊，以利熱心民眾或警方協助聯繫返家，降低意外風險，共同守護長者安全。