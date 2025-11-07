婦人迷途 不知何處是家 文一警暖心助團圓

圖說：臺北市文山第一分局指南派出所警員莊家承、鄭宇倫。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局指南派出所日前接獲民眾報案，指稱在轄區公車站附近有一名疑似迷途的婦人在原地徘徊，請警方前往協助。

警員鄭宇倫、莊家承獲報後立即趕赴現場，發現廖姓婦人神情茫然，經詢問，婦人雖能清楚說出姓名、家庭與親屬等個人資料，卻無法說明自己如何來到該處。由於天色已晚，員警先行將婦人帶回派出所休息，並同步查證身分、設法聯繫家屬。過程中，員警見其似乎久未進食，亦貼心提供麵包等食物讓她充飢。經多方查詢後，才終於順利聯繫上婦人的女兒。

婦人女兒在電話中表示，稍早發現母親走失後全家焦急萬分，並已向其他派出所報案協尋，得知員警已先行找到母親並妥善照顧，讓家人終於放下心中大石。稍後女兒趕赴派出所接回母親，並向警方表達誠摯謝意，感謝員警在第一時間找到母親並細心照料，讓母親能平安返家。

文山第一分局呼籲，家中若有失智長者，可在其衣物繡上姓名與聯絡電話，或佩戴防走失手環，以利警方或熱心民眾能及時聯繫家屬，同時提醒應多加關心長者動向，盡量避免讓其單獨外出，以免發生危險。民眾若發現疑似迷途長者或有困難需協助者，皆可撥打110報案，由警方到場協助，共同為社會注入更多溫暖與關懷。