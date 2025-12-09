婦人連續兩度欲匯大筆款項 大安警銀成功攔阻假交易詐騙
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於日前接獲轄內金融機構通報，稱一名陳姓婦人至櫃檯欲匯款現金新臺幣290萬元至不明帳戶，並稱該筆款項係用於渠所開設之音樂教室購買樂器。然而陳婦神情緊張，且無法提供買賣合約或其他佐證資料，引起行員警覺，遂通報警方到場協助。經了解，陳婦表示係向一名徐姓女子購買樂器，但對於相關細節無法提出進一步證明。最終卻以急於如廁、不便繼續辦理匯款手續為由離開現場。
同日下午，警方再度接獲轄內另一家金融機構通報，指陳婦以相同理由臨櫃欲匯款現金新臺幣200萬元。警方再度到場，並提出欲與賣家通話查證。過程中，警方發現雙方對交易內容的描述前後不一，研判為典型詐騙手法，遂耐心勸導陳婦切勿輕易匯款，以免受騙。在警方及金融機構的攔阻下，成功保全陳婦高達數百萬元之財產，避免重大損失。
大安分局呼籲，詐騙集團話術不斷更新，民眾如遇大量金錢匯兌或提領要求，務必保持冷靜，同時盡快向家人、警方或銀行行員求證。若遇有類似情況可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 178
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷
國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打
台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
「遠端窺視17天」挑1時辰16槍殺羅天義！揪31名共犯…手法令人不寒而慄
通緝犯51歲的男子羅天義藏身高雄市左營區，今年遭槍手楊云豪16槍狙殺，案發後，槍手、主嫌潛逃出境，遭通緝未落網；檢警展開調查，該集團犯罪計畫相當縝密，共犯多達31人，另查出，集團犯案前，早在羅住家外裝設遠端監視器，監控長達17天，掌握生活作息後才出手，整起犯罪經過，令人不寒而慄。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
停車糾紛開車衝撞雞排攤 熱油燙傷老闆夫婦
屏東一間雞排攤遭到車輛衝撞，油鍋打翻熱油潑灑，老闆夫婦倆二級燒燙傷送醫，警方追查，原來這起事故不是意外，隔壁鄰居51歲的雷姓男子，因停車問題和雞排攤老闆發生口角，結果竟然開車衝撞攤位，導致老闆夫婦兩人受傷，警方將衝撞的雷姓男子當場逮捕，並依公共危險罪送辦。 #衝撞#雞排#熱油燙傷東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超商購物下車沒熄火 愛車被偷.駕駛攔車跌倒
中部中心 ／中部綜合報導台中豐原發生一起偷車竊案，一對夫妻到超商購物，下車後卻沒把車輛熄火，遭到一名男子當街開走，駕駛試圖攔車，還跌到在地上。警方獲報，出動警網攔截，20多分鐘後，成功攔截偷車駕駛，根據了解，駕駛臨時起意，偷車代步，落網後遭到竊盜罪移送。 下車沒熄火遭鎖定？男偷車車主攔車不成摔地。（圖／翻攝畫面）紅色轎車開在外線車道，突然一輛白色轎車倒退嚕，轎車閃的快，但畫面旁有一名男子跌倒，到底發生什麼事情，原來跌倒的是轎車駕駛，他的轎車遭到不明人士開走，想要攔車阻止卻不成，連忙和妻子往前跑，向前車求助，事情發生在，6日下午3點多，台中豐原三豐路上一間超商前，被害車主和妻子到超商購物，妻子進去買東西，先生下車吞雲吐霧，但車輛疑似沒熄火，沒想到，遭嫌犯鎖定 警獲報啟動攔截 不到３０分鐘逮捕竊嫌。（圖／翻攝畫面）警方獲報立刻啟動警網，前往攔車，最後在國豐路三段成功攔車。根據了解，55歲的嫌犯目前沒有工作，也沒有相關前科，疑似臨時起意竊車代步，開車逃了30分鐘內就被逮，被依刑法竊盜罪送辦。原文出處：超商購物下車沒熄火 不到半小時愛車被偷 更多民視新聞報導懶得走路？男尋車竟偷車代步 警2小時火速尋獲男送女友現金花束慶祝一周年 浪漫背後竟藏荒唐偷竊案中國兩度「雷達鎖定」日本F-15戰機 陳冠廷：容易誤判、擦槍走火民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
早有嫌隙？ 轎車衝撞雞排店！ 2店員2級燙傷急送醫
屏東縣 / 綜合報導 屏東縣內埔鄉昭勝路段，昨（6）日晚間五點多，一輛轎車不明原因撞進雞排店家，造成兩名店內人員二級燒燙傷，緊急送醫，警方到場，對肇事的61歲雷姓男駕駛酒測，雖然沒有酒精反應，不過後續也被依照公共危險罪嫌移送偵辦。鄰居透露，肇事駕駛與雞排店家，是鄰居關係，雙方疑似早有嫌隙，這回是否因為心生不滿，才會駕車衝撞，有待釐清。道路上停放一輛白色轎車，車旁鹹酥雞攤位還明顯位移，走近一看，攤車呈現歪斜之外，食材器材散落一地，原來在這之前，鹹酥雞攤遭到這輛白色轎車衝撞，沒想到疑似是洩憤衝突，記者VS.附近住戶說：「之前就有爭吵了，(聽到這樣會不會很恐怖)，當然會恐怖。」記者VS.附近住戶說：「口氣不好而已，不曾吵架，(撞之前就有大小聲，整個油都潑到身體)，就剛好是他們夫妻倆。」事發地點是，屏東內埔鄉昭勝路段，6日晚間五點多，51歲雷姓男子駕駛小客車，無預警，撞進雞排店家，不僅造成一輛機車毀損，兩名年約60歲的店家人員因此受到二級燒燙傷，緊急被送往醫院治療。屏東縣警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「員警當場將該名犯嫌逮捕並帶回偵辦，經酒測酒測值為0，再依唾液毒品試劑篩檢也呈陰性。」疑似鄰居間長期就有嫌隙，雷姓男子因此駕車衝撞，如今遭警方依照公共危險罪嫌移送法辦，也將為自己，衝動行為付出法律代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
帶女兒散步遭「突襲」！沈伯洋還原現場嘆：該男被KMT洗腦！
論壇中心/綜合報導綠委沈伯洋昨(７日)傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機強光照射他和女兒，並質問他「為什麼做網軍」，甚至酸說他活該被中國通緝。對此，沈伯洋感嘆，過程中他有詢問該男子消息來源為何，「他完全講不出來」。沈伯洋也認為，該男子長期被共產黨跟國民黨所帶來的資訊洗腦，也算是一種受害者，我們必須正視這樣的危機。沈伯洋在《台灣向前行》節目中指出，該男子手機強光的高度「幾乎對著小孩的臉照」，他的口氣、氣氛是會讓小孩子感到懼怕。沈伯洋直指，該男的行徑讓自己想到，傅崐萁之前也曾控訴他是美國間諜，在法院上傅崐萁的訴訟代理人，也拿不出相關的證據，「國民黨現在已經進入到這個境界」。藍營政治人物一天到晚把毫無根據的事掛在嘴邊，讓它的支持者「越聽越仇恨」，才會導致這種人在遇到路上他的時候，攻擊性變強。沈伯洋也強調，此次事件最重要的是有五歲小朋友在身邊，強光是直對著小孩的臉，女兒當下一定遭受到驚嚇，事後他與妻子會好好來陪伴她。對此，執業律師李育昇也指出，該男子恐違反兒少法跟恐嚇罪。立院榮譽顧問陳柏惟進一步表示，人們會因為情緒而影響認知，如果要扭轉被情緒操弄的局勢，就要用正面的能量去對抗，國民黨不會停止仇恨的，因為仇恨有票，你覺得王鴻薇會為他的造謠道歉嗎？他也強調，沈伯洋這件事無關政治立場，都是該被譴責的暴力事件。原文出處：帶愛女散步遭陌生男「突襲」！沈伯洋還原現場嘆：他被KMT洗腦！ 更多民視新聞報導藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！中國疑冒名台灣參加越南選美 專家揭「食髓知味」慣犯！才遭中國發布"紅色通緝" 沈伯洋帶女兒出門被騷擾民視影音 ・ 12 小時前 ・ 3
台南男子違停被開單持斧頭砍傷女警 法院裁定羈押
台南市警察局第一分局黃姓女警昨天（6日）晚間在東區取締違規停車，完成舉發違規車輛準備離去時，遭駕駛林姓男子持斧頭攻擊，造成雙臂及背部撕裂傷，送醫治療後無生命危險。台南市警局表示，同行員警當場逮捕林男，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送檢方偵辦，台南地檢署訊後以涉犯殺人未遂嫌疑重大等理由，向台南地方法院聲請羈押獲准。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前 ・ 58
高雄羅天義槍擊案 專案人員：電影能看到的情節都用上了
高雄槍擊案引起社會關注，警方追查發現，犯罪首謀從4月間開始策畫，且找來互不認識的五大集團參與，甚至委託徵信業者早在半個月前，就在羅姓死者住家外電線桿設置遠端監視器，犯案後設置17處斷點幫助槍手楊云豪偷渡逃亡，專案人員說，「電影上能看到的情節都用上了」。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
悚！買晚餐違停被開單暴怒 男揮斧頭追砍女警
台南市一名31歲黃姓女警，6號晚間八點半在崇德路對違停車主開單，買晚餐趕回來的車主，竟從車內拿出斧頭，追砍離開的女警，造成女警的肩部跟手臂、頸部都有撕裂傷，還好他有穿防彈背心，送醫縫了幾針，沒有生命危險，而動手的林姓男子，當場被壓制逮捕，據了解，林姓男子上個月違停也被開單兩次，可能因為這樣，才暴怒攻擊女警，現在被依殺人未遂及妨害公務送辦。 #違停#開單#斧頭#砍警察東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導喝醉酒、超脫序！有一名32歲的男子，到台北市信義區讀一間夜店，喝酒狂歡，沒想到，店家凌晨4點打烊時，他卻賴著不肯走，安管來勸阻，還被男子咬傷，警方獲報到場，要將酒醉男保護管束，結果他大聲嗆警、不願配合，被上銬後，乾脆放軟，直接躺在地上呼呼大睡。員警獲報，來到信義商圈，就看眼前這一名黑衣男子，渾身酒氣，情緒超失控，聽到要被警方管束，還囂張嗆警。這一幕，全被經過民眾拍下來，男子超不配合、頑強抵抗，還得出動三名員警，才能將他壓制住。喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"。（圖／民視新聞）男子被上銬後更離譜，直接躺在地上，呼呼大睡。警方當然也不是吃素的，又拖又拉，終於把他拉上警車，結束這場鬧劇。喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"。（圖／民視新聞）事發在8號凌晨4點多，台北信義區一間夜店外，店家4點打烊，沒想到，一名32歲李姓男子喝的醉醺醺，賴著就是不肯走，不僅咬傷安管人員，還對員警大聲嗆聲。黃湯下肚，不省人事，男子酒醒後，不知道會不會對自己的脫序行為，感到丟臉。原文出處：喝醉酒脫序！ 男喝到店家打烊不走警方上銬當場「睡死」 更多民視新聞報導人妻懷孕驚見尪偷吃小三！USB藏「激戰紀錄片」下場慘了日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
疑不滿被取締違停砍傷女警 台南斧頭男收押
台南市林姓駕駛昨（6）日晚間東區崇德路與崇德十二街口違規停車，遇到警方取締，竟涉嫌持露營用小斧頭劈砍黃姓女警背、手部導致濺血受傷，隨即被當場制伏，警方訊後移送法辦，檢察官於今天近午向法院聲請羈押不禁見；台南地院在傍晚6點許裁定收押林嫌。據指出，林男過去曾過失傷害紀錄，9年前也曾在台南東區因違規停車被自由時報 ・ 1 天前 ・ 32
"違停遭取締"引發不滿 台南男子持登山斧砍傷執勤女警
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南市一名女警進行取締違規停車開紅單時，竟遭陳姓轎車駕駛拿登山斧連砍多下，所幸送醫急救，沒有生命危險；嫌犯之前就因為妨礙公務被判刑，這次疑似一個月收到2張違停罰單，昨晚去買晚餐又被開單，心生不滿，才會拿出放在車上的登山斧行兇，訊後被依殺人未遂罪嫌羈押獲准，而台南市長黃偉哲也在練書上發文，嚴正譴責暴力。民視 ・ 1 天前 ・ 4
入室搶劫！ 嫌稱廚師職被炒 「沒錢繳租」遭趕竟返屋行搶
新北市 / 綜合報導 涉嫌闖屋強盜的楊姓嫌犯，向警方供稱曾經擔任廚師，一年前因為車禍造成腿部受傷，再加上年事已高遭到辭退，收入時有時無，房租不斷拖繳最後被趕出家門，後來他都待在家裡附近的超商，結果竟然因為缺錢，返回前租屋處行搶，而嫌犯其實在 民國 70年代，就和 姊姊 共謀一起強盜殺人案，姐姐案發隔年因為死刑判決定讞，遭到槍決伏法， 楊姓嫌犯 則是入監服刑，沒想到36年後又因為強盜被警方逮捕。員警VS.楊姓嫌犯說：「還剩下多少錢。」大批員警，跑到民宅外蹲守，要緝拿日前，在中和區犯下強盜案的楊姓嫌犯，正要攻堅人卻自己走出來，被員警逮個正著，坐在地上被控制，新北市中和區，水源路上這棟公寓，就是他犯案的地方，同時也是他之前的租屋處。記者張權說：「楊姓嫌犯，因為沒有能力支付房租，被房東趕了出來，在中和一帶活動。」記者張權說：「還把這間超商當做自己家，平常就坐在這個位置。」超商附近民眾說：「看到，早上我來看到他在，那邊(超商裡面)睡覺而已啊。」附近住戶說：「平常有打過招呼啦，不是很熟。」附近住戶說：「自己就說他當廚師，平常會打招呼。」附近住戶說：「有當過義交什麼的，後來就不清楚。」根據了解，60歲楊姓男子都在中和一帶活動，自稱之前做廚師，還有毒品強盜等前科，但早在過去他就曾犯下矚目案件。楊姓嫌犯和他姐姐，70年代就犯下強盜殺人案，震驚社會還登上媒體版面，民國78年2月底，楊姓嫌犯的姐姐，積欠兩百多萬元債務，無力償還，竟心生歹念和弟弟共謀，在果汁裡投加入安眠藥，趁李姓女債主婚率實，將她殺害拿走借據，姐姐死刑定讞隔年七月槍決伏法，弟弟則入監服刑。附近住戶說：「行為就怪怪的，好像有吸毒這樣。」附近住戶說：「就是沒有精神，走起路來就不是。」附近住戶說：「跟一般人不一樣。」楊姓嫌犯年紀輕輕犯下大案，出來後找了份工作生活，後續發生車禍受傷腿腳不便，遭到解雇，沒有收入才犯案被警方逮捕，還要再面對牢獄之災。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
非第一次襲警！9年前不滿愛車遭拖吊 林男丟登山刀遭逮｜#鏡新聞
事實上，這名林姓駕駛已經不是第一次襲警了，早在2016年，他也曾因為愛車被拖吊持刀追車，最後和隨車的員警扭打成一團，當年也被依妨害公務罪移送法辦，後來被判處有期徒刑4個月，得易科罰金。沒想到9年後，他不但沒有記取教訓，又再度因為違停，持斧頭砍傷女警。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話