婦人連續兩度欲匯大筆款項 大安警銀成功攔阻假交易詐騙

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員陳嘉弘、孔繁儒。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於日前接獲轄內金融機構通報，稱一名陳姓婦人至櫃檯欲匯款現金新臺幣290萬元至不明帳戶，並稱該筆款項係用於渠所開設之音樂教室購買樂器。然而陳婦神情緊張，且無法提供買賣合約或其他佐證資料，引起行員警覺，遂通報警方到場協助。經了解，陳婦表示係向一名徐姓女子購買樂器，但對於相關細節無法提出進一步證明。最終卻以急於如廁、不便繼續辦理匯款手續為由離開現場。

廣告 廣告

同日下午，警方再度接獲轄內另一家金融機構通報，指陳婦以相同理由臨櫃欲匯款現金新臺幣200萬元。警方再度到場，並提出欲與賣家通話查證。過程中，警方發現雙方對交易內容的描述前後不一，研判為典型詐騙手法，遂耐心勸導陳婦切勿輕易匯款，以免受騙。在警方及金融機構的攔阻下，成功保全陳婦高達數百萬元之財產，避免重大損失。

大安分局呼籲，詐騙集團話術不斷更新，民眾如遇大量金錢匯兌或提領要求，務必保持冷靜，同時盡快向家人、警方或銀行行員求證。若遇有類似情況可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。