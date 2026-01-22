婦人連罹3癌症皆治癒 醫曝關鍵：不要活在疾病中

一名60歲婦科癌症患者歷經乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌三種不同癌症，接受三次治療後目前皆無復發跡象、生活正常。腫瘤科醫師邱德生在臉書粉專分享這則勵志門診故事，他感性表示，醫學的成功有時不是奇蹟，而是在該出手時果斷、在可以等待時謙卑，然後長時間、不放手的陪伴。

一名60歲婦科癌症患者歷經乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌三種不同癌症，接受三次治療後目前皆無復發跡象、生活正常。 （示意圖／Pixabay）

根據邱德生說明，這名患者最近一次確診為2022年8月的子宮內膜癌第一期(IA期、Grade 1)，當時接受微創手術完整切除。術後免疫染色顯示ER陽性、PR陽性、p53正常、MMR完整，腫瘤團隊評估後認為手術已足夠，僅需定期追蹤觀察。

在子宮內膜癌確診之前，該名患者已經歷過兩次癌症考驗。她曾罹患乳癌第一期，規律服用Tamoxifen三年治療，也曾因甲狀腺癌接受手術。邱德生指出，三次癌症診斷都不是統計數字，而是一個人、一個家庭必須重新學會呼吸的時刻，但她仍一步步穩定走過。

目前該名患者的ECOG評估為0，身體狀況良好，影像檢查、腫瘤指標及理學檢查皆無復發證據，達到完全緩解(CR)、無疾病狀態(NED)。邱德生表示，她偶爾仍因腹脹、便秘或皮膚搔癢回診，但這些並非癌症，而是真實人生留下來的重量。

醫學的成功有時不是奇蹟，而是在該出手時果斷、在可以等待時謙卑，然後長時間、不放手的陪伴。 （示意圖／Pixabay）

邱德生強調，醫療的目標不只是打敗腫瘤，更重要的是陪伴病人慢慢回到日常生活。他也常對病人說，追蹤並不是因為恐懼復發，而是因為珍惜這段得來不易的平凡。

他在病歷上寫下「Complete Response、R0 resection、No complication」，但在心中想寫的是另一句話:「一個人得過三個癌症，仍然好好活著，這不是理所當然。」邱德生期盼所有正在追蹤中的病友，都能在時間中慢慢走回生活，而不是只活在疾病裡。

