中部中心／黃毓倫、李柏瑾、張家維、邱俊超 南投-苗栗報導

馬路如虎口！苗栗苑裡130縣道，一輛休旅車，闖紅燈通過路口，遭綠燈方向的車，攔腰撞上。而南投埔里中華路，一名婦人穿越馬路，轎車駕駛來不及注意路況，把行人撞飛，驚險瞬間，電眼全都錄！

一名婦人穿越馬路，才剛跨越雙黃線，一二三四五，才走了五步就遭車輛撞飛，在地上翻滾，肇事駕駛馬上停下來，附近民眾也走上前關心，只見婦人用手摸了一下頭，看起來還有意識，但人卻無法起身，沒多久救護車、警車相繼趕到。

廣告 廣告

肇事駕駛：「我其實真的沒有注意到她，一下就撞到了。」

這起車禍發生在南投埔里中華路，74歲李劉女士，疑似任意穿越馬路在先，而70歲黃姓女子開車時也未注意路況，來不及減速，直接撞飛行人。





婦人違規穿越馬路被車輛撞飛 驚悚瞬間全被拍下

肇事女駕駛供稱，沒注意到行人才會撞上。（圖／民視新聞）









埔里交通小隊長謝佑承：「雙方未注意人車來往狀況致碰撞，行人手腳擦挫傷送醫，駕駛酒測值為零，警方已依道交條例第78條規定，舉發行人。」

神奇的是，轎車擋風玻璃，都已經碎裂成車輪狀，可見撞擊力道多大，婦人疑似頭部去撞到玻璃，但她頭部卻看似沒有外傷，讓目擊民眾直呼幸運命大。

民眾：「（婦人）倒在地上意識是清楚的，但是就是好像起不來。」

消防人員初步檢傷，婦人自述傷勢主要是左大腿疼痛，所幸送醫治療沒有生命危險。





婦人違規穿越馬路被車輛撞飛 驚悚瞬間全被拍下

白色轎車闖紅燈遭攔腰撞上，轉了一圈才停下。（圖／翻攝網路）









另外一起違規肇事車禍，發生在苗栗苑裡130縣道，明明已經亮紅燈，白色休旅車還硬要通過路口，結果右邊來一輛綠燈直行的車輛，直接攔腰撞上，白車轉了一圈360度，猛烈撞擊之下，兩敗俱傷，兩輛車，雙雙被拖走，進廠修理。馬路如虎口真的不是講講而已，不管是走路還是開車、騎車，都要遵守交通規則！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：婦人違規穿越馬路被車輛撞飛 驚悚瞬間全被拍下

更多民視新聞報導

公車司機搶快闖紅燈！ 騎士左轉迎面撞上急送醫

連滾帶爬！通緝犯「無照騎車還藏毒」加速逃 狼狽自摔被捕

異言堂(影)／酒駕致死累犯判十年 醫大生家屬控判太輕 盼一命還一命

